- Inspectoratul Școlar Timiș a facut public topul liceelor din județul nostru, dupa afișarea rezultatelor inainte de contestații la examenul de Bacalaureat. Astfel, aflam ca Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara este singurul din județ care are o promovabilitate de 100%. De asemenea, și alte…

- Luni, 1 iulie, incep probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2019. Dintre cei 414 absolvenți ai liceelor din Lugoj care susțin examenul, 351 sunt din seria curenta și 63 din seriile anterioare. Aceștia provin de la: Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” – 127 de candidați…

- Școala Gimnaziala „Harul”, Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” și Școala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu” au obținut, anul acesta, cele mai bune rezultate din Lugoj la Evaluarea Naționala. Dintre cei 358 de candidați de clasa a VIII-a de la școlile…

- In anul școlar 2018-2019, peste 300 de elevi de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au fost implicați in activitați remediale, de performanța și de consiliere in cadrul proiectului privind Invațamantul secundar (ROSE) / Subproiectul Devenind EU / Becoming I. Proiectul se desfașoara…

- Proiectul Saison France-Romanie, desfașurat intre cele doua țari, incepand cu decembrie 2018, a fost prilej pentru Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj de a iniția un frumos parteneriat alaturi de Liceul Pothier din Orleans. In cadrul activitaților desfașurate in decembrie la Orleans…

- Sub genericul „Pași spre cariera”, Universitatea Europeana Dragan din Lugoj va gazdui joi, 16 mai, de la ora 9, Targul Ofertelor Educaționale. Evenimentul se adreseaza elevilor claselor a VIII-a și parinților lor, cu scopul de a-i informa cu privire la ofertele educaționale ale liceelor din…

- Doua eleve de la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj s-au aflat printre laureații ediției a V-a a Concursului interjudețean de educație civica și voluntariat „Cetațean european”, care a avut loc, de Ziua Europei, la Colegiul Tenic de Industrie Alimentara Suceava.…