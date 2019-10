Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa programul zilnic, cu activitați specifice, Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe organizeaza fel și fel de proiecte și parteneriate, pentru ca beneficiarii instituției sa petreaca acolo timp de calitate, momente creative, recreative, de socializare. Directoarea instituției, Klarik…

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe celebreaza, astazi, Ziua mondiala a bucatarului, printr-un atelier de lucru derulat sub coordonarea a trei cadre didactice și a unui chef bucatar, membru al Asociației „Euro-Toques” Romania. Atelierul se desfașoara la Brașov, la Centrul de…

- Gradinița „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 7-11 octombrie, „Saptamana gastronomiei” in cadrul careia alimentația sanatoasa a fost promovata in randul copiilor, prin lansarea, la nivelul fiecarei grupe, a volumului „Gatitul ca o joaca de copil”- realizat de unitatea de invațamant.…

- Anul 2019 este Anul Elevilor in municipiul Sfantu Gheorghe, care nu este doar una dintre tematicile anuale obișnuite, ci totodata are drept scop asumarea responsabilitații pe termen lung care vizeaza tinerii intre 14 si 18 ani, in vederea construirii unei relații de incredere cu acestia la nivel local.…

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe va gazdui luna aceasta un atelier Erasmus+, termenul limita pentru inscrierea participanților fiind 11 septembrie (a.c.). Evenimentul este organizat in perioada 20-22 septembrie 2019 la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” Sfantu Gheorghe.…

- Opt artisti plastici contemporani, absolventi ai unor prestigioase academii de arta din Romania si din Republica Moldova, isi vor expune lucrarile miercuri, 28 august, la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. O parte dintre acestea, majoritatea peisaje, au fost realizate in cadrul…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe va prezenta spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, in regia lui Radu Afrim, la Piatra Neamț, in cadrul unui amplu festival. Festivalul de teatrul de la Piatra Neamț va incepe la mijlocul lunii viitoare, și se va desfașura pana in 2 octombrie,…

- Agenda culturala a orașului Sfantu Gheorghe a devenit mai bogata incepand cu anul 2013, cand, la inițiativa Primariei, a luat naștere Festivalul de Arte Contemporane pulzArt, care toamna de toamna fascineaza publicul caruia ii ofera prilejul de a veni in contact cu o varietate de forme de exprimare…