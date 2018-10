Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 17:14, in judetul Buzau, la o adancime de 62 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).ANM anunța o schimbare RADICALA a vremii: vine frigul, lapovița și…

- Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eradicarea Saraciei (17 octombrie), EAPN Romania – Rețeaua Naționala Anti-Saracie și Incluziune Sociala (RENASIS), alaturi de partenerii sai, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Colegiul Național Pedagogic Constantin Bratescu…

- Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale a lansat cea de a XI a editie a concursului EUROSCOLA 2018. Aceasta editie se desfasoara sub titlul generic "Europa pentru noi". Potrivit unei informari transmise de Colegiul National Pedagogic…

- Evenimentul face parte din proiectul cu care scoala ieseana s-a inscris la Concursul National Euroscola 2018-2019 (editia a XI-a), cu o echipa formata din 24 de elevi si doi profesori coordonatori. „Avand in vedere tema propusa de Biroul de Informare a Parlamentului European in Romania pentru editia…

- In perioada 1 5 septembrie 2018, se desfasoara la Constanta, cea de a V a editie a Olimpiadei Internationale de Lectura, competitie initiata si organizata de Ministerul Educatiei Nationale ce vizeaza abordarea lecturii de catre elevi ca abilitate de viata. Competitia va reuni 61 de elevi din Romania,…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat inființarea Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara, care va funcționa incepand cu anul școlar 2018 – 2019, cu propil teologic, umanist și real. Elevii interesați vor avea posibilitatea de a studia in cadrul…

- In perioada 15 iunie – 15 octombrie 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate ”Unirea”, Pașcani se deruleaza activitațile din cadrul Concursului național Euroscola, ediția a XI-a, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania (BIPE), in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale…