Stiri pe aceeasi tema

- Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, sunt subventionate locurile de munca ocupate de absolventi, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor…

- Niciuna dintre cele doua echipe ale LPS Vaslui nu s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori III. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui și-a incheiat aventura la faza zonala a Campionatului Național de handbal masculin pentru juniori III. Prima echipa…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- In cadrul Targului de Paști de la Timișoara, organizatorii au pregatit un imens ou de paște din flori și alte aranjamente florale, care vor incanta vizitatorii din centrul orașului. Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI – a editie a Targului…

- Mulți au ras, mulți au fost revoltați. Oricat de ridicol a parut, la prima vedere, cazul tinerei din Fagaraș care a picat examenul auto pentru ca nu a acordat prioritate unui porumbel, șefii examinatorului nu sunt de acord.

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Pentru a discredita, cu price preț, Partidul Social Democrat, pe rețelele de socializare se lucreaza la greu cu programele de editare foto. Adica se ia o imagine cat mai "indecenta" și se alatura ceva legat de PSD. In fotografia de mai jos, vedeți niște oameni care danseaza și niște barbați care…

- La alegeri au fost prezenți aproximativ 100 de delegați din tot județul, care au decis ca Marossy sa fie noul lider al organizației. Fostul președinte al UDMR Timiș, Halasz Ferenc, a decis sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze pentru funcția de lider al UDMR Timiș, acesta ocupand…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii, potrivit unui proiect legislativ inițiat de mai mulți deputati PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera…

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta a marcat ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile nedormite, oboseala fizica, psihica…

- Simulare MATEMATICA 2018 - Evaluare Nationala. Simulare Evaluare Nationala 2018. Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea la MATEMATICA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul a început la ora 09:00.

- Desi 80% dintre profesorii buzoieni semnasera, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru boicotarea simularii examenului de Evaluare Nationala, ieri, simularea s-a desfasurat in toate scolile din judet, cu o singura exceptie. Este vorba despre Liceul pentru Deficienti de Vedere. Simularea la Evaluarea…

- Dan Bittman a fost dat afara de doua ori din casa de comuniști. Solistul trupei Holograf a povestit despre copilaria sa și despre faptul ca a fost vecin cu unchiul lui Ștefan Banica jr. „Imi placea foarte mult parizerul cu paine, furam de la muncitori. Era un cartier evreiesc, stateam putin mai jos…

- Nu scapam prea ușor de ger și nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila și astazi, pentru mai bine de jumatate de țara. Iar restul județelor sunt sub o atenționare cod galben de frig. Pana duminica, este cod portocaliu de precipitații mixte și polei, ninsori moderate și vant…

- Donald Trump va candida din nou pentru președinția SUA in 2020. Președintele Statelor Unite Donald Trump va candinda din nou pentru a ocupa postul de președinte al SUA și l-a numit pe fostul consilier digital Brad Parscale drept managerul sau de campanie pentru viitoarea sa candidatura. Potrivit Washgington…

- Echipa de tenis de masa Politehnica Iasi s-a calificat dramatic din nou in finalele Superligii Feminine unde va intalni vechea sa rivala, ACS Dumbravita. Prima mansa va avea loc la Iasi, pe 26 martie La sfarsitul saptamanii trecute, s-a disputat la Dumbravita (jud. Timis) cel de-al doilea turneu al…

- Claudia Balaur La Vaslui a aparut o noua atleta de mare perspectiva. Este vorba despre Cristina Balaur, aflata in primul an de junioare III. Ea a surclasat sportive cu trei-patru ani mai mari, devenind dubla campioana naționala la junioare I. Vasluiul are atat prezent, cat și viitor in atletism. O demonstreaza…

- Sunt doar cateva dintre proiectelele elevilor care au reusit sa convinga juriul si sa obtina finantare prin Fondul Stiintescu. „Dupa o luna și jumatate de concurs, in care 29 de inițiative bihorene au luat startul celei de-a doua ediții a programului de granturi Fondul Științescu, cele mai…

- Tragedia de la liceul din Florida putea fi evitata daca legea nu i-ar fi permis unui tanar de 19 ani cu probleme comportamentale grave sa dețina o arma de foc. Arhiva școlii atacate, in care a invațat și Nikolas Cruz, arata ca tanarul era violent.

- Deputatul liberal Mara Mares anunta depunerea unei initiative legislative prin care, din 2019, sa se elimine posibilitatea ca examenul de Bacalaureat sa se desfasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an.Ea spune ca exista…

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- Prognoza meteo pentru weekend | Cer variabil, ploi si ninsori In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale…

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- Rinichiul polichistic sau boala polichistica a rinichilor este o afecțiune ereditara, caracterizata prin dezvoltarea de chisturi pline cu lichid, care inlocuiesc treptat cea mai mare parte a țesuturilor ambilor rinichi. Aceste chisturi, de dimensiuni diferite, reduc funcția renala. In cazul in care…

- O zi cu multe emoții pentru elevii inscriși in clasa a XII-a. Luni au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, au aparut ultimele detalii cu privire la subiectele de la probele…

- A fost „cimitirul copilariei” pentru nenumarate generații de tineri și un punct de reper pentru locuitorii din intregul cartier „23 august”. Mii de elevi s-au format aici și iși amintesc cu drag de frumoasa școala, odinioara printre primele din municipiu la calitatea educației oferite. Astazi, Școala…

- Diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei fete, canta odata Marylin Monroe. Nestematele sunt eterne, era tema unui faimos film din seria James Bond. Omenirea este in continuare topita dupa bijuterii, dar arareori ne gandim cum sunt obtinute pietrele pretioase.

- Participarea grupei de copii nascuți in anul 2007 de la Liceul cu Program Sportiv la cea de-a noua ediție a Enjoy Sports Winter Cup Brasov a fost un real succes. Micii fotbaliști pregatiți de Andrei Ițco au avut prestație foarte buna, izbutind sa se incununeze campioni. Dupa 7-0 cu Primavera Deva, ...

- Surpriza pentru copiii internati la Institutul Oncologic Bucuresti! Artistii de la grupul vocal "Cununita Munteneasca" din Ploiesti le-au oferit, sambata, un program artistic pentru a le aduce bucurie si a-i asigura ca nu lupta cu boala singuri. Este vorba despre o noua serie de acțiuni umanitare derulata…

- Cristi din Banat loveste din nou! Exentricul cantaret de muzica populara s-a pozat gol-pusca si a publicat imaginea pe Facebook, spre stupefactia internautilor. Artistul sustine ca ii place sa fie judecat asa cum l-a lasat mama natura si nu ii este frica de critici. Cei care au vazut imaginea s-au amuzat…

- Examenul maturitații va incepe in perioada 12-13 februarie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. In aceasta saptamana, elevii de clasa a XII-a (a XIII-a) se pot inscrie la prima sesiune din acest an a bacalaureatului. Examenul maturitații va incepe in…

- Mesajul lui Stefan Alex, fotbalistul decedat in urma unui atac cerebral: DUREROS…Stefan Alex Rusu, tanarul de 16 ani care a murit in urma unui atac cerebral, a fost iubit de mai toata lumea. Drept dovada, ieri, la Liceul cu Program Sportiv, acolo unde acesta invata, colegii i-au amenajat un adevarat…

- Directorul demisionar al Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț, primește susținere din partea unei asociații caritabile din Banat, pentru care lucreaza de mai multe vreme. Directorul acesteia ii scrie inspectorului școlar general Aura Danielescu, cerandu-i sa nu judece lucrurile la cald.

- Maria Guta este o batrana din comuna Turburea, judetul Gorj, pentru care, zile la rand, gara din Craiova a devenit casa, iar o banca din lemn i-a fost pat. Batrana vorbeste incoerent si nu are un motiv real pentru care ...

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, a fost director general la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, iar rezultatele obtinute l-au propulsat la conducerea Cupru Min SA, informeaza Mediafax.Om de afaceri, Danut Andrusca…

- Pentru sesiunea din ianuarie 2018 la unitatile de invatamant care ii pregatesc pe viitorii jandarmi au fost scoase la concurs un numar de 700 de locuri, cate 350 de locuri fiecare, la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" - Falticeni, respectiv Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi…

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP.

- Caz șocant la Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Chisinau. O eleva din clasa a VII-a a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta cu bestialitate de colegii de clasa pentru faptul ca este de etnie roma

- O informare meteo este in vigoare inca de luni ( VEZI DETALII ), iar marți seara se activeaza și codul galben de ninsori și polei, emis pentru zonele montane și mare parte din Banat, Transilvania și Oltenia.

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic din seria Mozartiana, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Theo Wolters si solistii Leonie Wolters (flaut, Germania) si Miruna Vidican (harpa). In program,…

- Dupa o ancheta de sapte ani, care a inclus mai multe expertize de specialitate, cu medici de renume care si-au asumat pareri avizate, concluzia procurorilor a fost ca medicul trebuie trimis in judecata. Pacientul a murit din cauza contaminarii plagii produse prin operatie, intra sau imediat postoperator,…

- Platforma culturala online docuart.ro va face disponibila incepand cu luna ianuarie o serie de filme studentesti apartinand regizorilor absolventi ai Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografie „I. L. Caragiale" (U.N.A.T.C).

- Che Guevara a fost unul dintre simbolurile revolutiei in secolul XX. Argentinianul care l-a ajutat pe Fidel Castro sa instaureze comunismul in Cuba a devenit un figura iconica, chipul sau fiind imprimat pe tricouri, piele si pe tot felul de obiecte. Viata sa aventuroasa si incarcata de mit a starnit…

- Aproximativ 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania…

- Probele orale pentru prima sesiune la Bacalaureat 2018 vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului facut public de Ministerul Educatiei Nationale.

- Accident rutier mortal vineri dimineața pe DN2B – Șoseaua Spatarului. Din datele oferite de poliție, o persoana a decedat și alte trei au fost ranite ușor in urma unei coliziuni intre doua autoturisme, pe fondul unei depașiri neregulamentare. O mașina care venea dinspre Buzau ar fi efectuat o depașire…

- BC SCM Timișoara și U BT Cluj se intalnesc miercuri, 27 decembrie, de la ora 18, in sala „Constantin Jude”, in etapa a XI-a, ultima a turului din Liga Naționala de baschet masculin. Cele doua formații au cate 18 puncte și sunt devansate de CSU Sibiu (19 puncte), care insa a jucat partida din runda a…

- O persoana a murit intr-o baraca in urma unui incendiu ce a avut loc in Timișoara. Victima a fost gasita carbonizata marți dimineața, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Banat, Elena Megherea.