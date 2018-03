Stiri pe aceeasi tema

- * Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Conform CCR, dreptul de a dispune cu privire la infiintarea, desfiintarea, fuziunea sau divizarea unitatilor de invatamant de stat,…

- In ziua de 19 martie 2018, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, s-a pronuntat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala in 13 februarie, sesizarea fiind formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea și Respectarea Romaniei (CNMR) apreciaza ultima declarație a liderului UDMR drept cel mai mare atac asupra statului roman și cetațenilor sai de la inființarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. Acesta a atacat Guvernul Romaniei pentru respectarea și…

- Adoptarea acestei ordonanțe (OUG nr.91/2017) este o dovada in plus a faptului ca PNL a avut dreptate atunci cand a semnalat gravele probleme pe care le creeaza adoptarea Legii salarizarii. La dezbaterea moțiunii simple adresata Ministrului Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu a mințit in fața plenului…

- Hunor: Din 2007, Romania arata ca un vapor fara un capitan pe o mare agitata. Acuzatii grave la adresa PNL In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- CCR a declarat neconstituționale mai multe articole din legile justitiei Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.…

- Infiintarea sectiei pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor este constitutionala, a decis ieri Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), care a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.

- Intr-un interviu acordat DC News, Ionuț Cristache a fost intrebat cum vede participarea unor jurnaliști la proteste. „La fel cum vad participarea unor politicieni la proteste: nu ar trebui sa existe", a spus Ionuț Cristache, adaugand: „Tu, ca politician, ai anumite parghii pe care un om de rand nu…

- Proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a fost adoptat de Camera Deputatilor, noua unitate de invatamant urmand sa functioneze intr-un corp al Colegiului National „Unirea”. Proiectul a trecut prin votul deputatilor PSD, ALDE, UDMR si al unor parlamentari…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…