Liceenii romani, medalie de aur la Olimpiada Geniilor din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Trei liceeni de la Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu au reusit sa obtina o medalie de aur si una de argint la doua sectiuni ale Olimpiadei Geniilor, un concurs organizat de catre Oswego State University of New York, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, unul dintre elevii participanti,…

- La Colegiul Național „Unirea” Focșani a avut loc, marți, un eveniment susținut de elevii claselor a IX-a și a X-a, sub coordonarea profesorului de limba romana Cristina Chiriac. Liceenii au prezentat 4 ecranizari, realizate dupa romanele din bibliografia școlara. Sub atenta supraveghere a profesorului…

- Succes romanesc la NASA, obtinut de 21 de liceeni din Bucuresti! Tinerii au concurat cu peste zece mii de elevi din intreaga lume si s-au intors cu premii la toate categoriile la care au participat. a Washington s-au intalnit cu astronauti din misiunile Apollo si au vorbit cu specialisti in domeniu…

- Grupul de copii din Sri Lanka sunt elevi ai Colegiului „Costache Negruzzi” din Iași, fiind plecați într-un schimb de experiențe în cadrul unui program internațional și cultural. Elevii români fac parte din clasele a X-a și a XI-a și au plecat în cursul zilei de…

- Trei elevi ai Colegiului National „Octavian Goga” din Sibiu, sub coordonarea profesoarei Florentina Ilesan, au reusit performanta de a se califica in faza finala a Olimpiadei Geniilor (Genius Olympiad) care va fi organizata de Oswego State University of New York, intre 17 si 22 iunie. Alexandru Radac,…