Liceenii pot studia gratuit in SUA. Inscrieri si detalii despre programul FLEX Tinerii se pot inscrie in acest program pana in 17 octombrie, paticiparea fiind gratuita. Competitia este deschisa liceenilor care au cetatenie romana, s-au nascut intre 15 iulie 2002 si 15 iulie 2005, sunt in prezent in clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, studiaza engleza la liceu, indeplinesc criteriile pentru a obtine viza de SUA si nu au stat in Statele Unite mai mult de trei luni in ultimii cinci ani. Inscrierile se fac online pana pe 17 octombrie la adresa https://ais.americancouncils.org/flex. Programul de schimb de experienta FLEX isi propune sa ofere ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Facebook U.S. Embassy Bucharest Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala și de Ministerul Educației Naționale și Cercetarii Științifice invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2020-2021. Programul de schimb…

- Liceeni romani, cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani, se pot inscrie in programul de schimb de experiente FLEX, prin care pot studia in Statele Unite ale Americii timp de un an. Tinerii se pot inscrie in acest program pana in 17 octombrie, paticiparea fiind gratuita.

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- USR Timișoara iși va alege, astazi, candidatul care va intra in lupta cu Nicolae Robu pentru primarie, anul viitor. Va reamintim ca in competiția interna organizata de USR Timișoara s-au inscris patru persoane. Este vorba de senatorul Nicu Falcoi, Aida Szilagyi, Alexandru Cadar și Dominic Samuel Fritz.…

- Banca Transilvania , Tech Source Consulting si Techventures organizeaza Global Fintech Hackathon, competiție dedicata designerilor si developerilor pentru dezvoltarea de soluții FinTech. Aceasta va avea loc la Banca Transilvania (Șos. Bucuresti – Ploiești nr. 43), in Bucuresti, in perioada 27 – 28 iulie.…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a afirmat miercuri ca nu este departe ziua in care Romania va fi inclusa in programul Visa Waiver. Prezent la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei…

- Selectionatele Canadei si Martinicai vor juca, sambata 15 iunie (duminica, ora 02:30, in Romania), primul meci al editiei din acest an a turneului Gold Cup, care reuneste cele mai bune echipe de fotbal din zona CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe), in perioada 15 iunie - 7 iulie. Competitia,…

- Fundatia Pentru Comunitate acorda maxim 10.000 lei pentru achiziționare de materiale, echipament sportiv, instrumente și/sau acoperirea cheltuielilor de deplasare la concursuri, competiții, festivaluri, cantonamente Fond total 560.000 lei din care – 220.000 lei pentru sport – 200.000 lei pentru arte…