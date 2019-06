Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii din București sunt provocați la o competiție-fulger, desfașurata pe Instagram. In pregatirea Saptamanii europene a dezvoltarii durabile (30 mai – 5 iunie), Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Romaniei și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și-au…

- Joi, 30 mai, de la ora 16.30, in comuna Bradu va avea loc un concurs de tenis de picior. Intrecerea va fi organizata de reprezentantii Clubului Sportiv Real Bradu, sponsorizat de primaria Bradu. Pentru a va putea inscrie trebuie sa aveti domiciliul in comuna Bradu. Echipele vor fi compuse din 3 jucatori…

- Un profesor din comuna hunedoreana Pui este caștigator al concursului #Digitaliada. Competiția, aflata la cea de-a treia ediție, a adunat 244 de materiale digitale educaționale. Juriul a selectat doar 9 caștigatori, iar profesorul de istorie și geografie Dan Matei de la Școala Gimnaziala din Pui…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, organizeaza in perioada 22 aprilie – 21 mai 2019 a patra ediție a Concursului de Fotografie „Piteștiul Meu”, cu tema „Locuri și Impresii din Pitești”, in vederea ...

- O parada a motociclistelor va avea loc in Capitala sambata, scopul evenimentului fiind acela de a creste vizibilitatea femeilor pe doua roti in trafic. Parada va fi de la ora 11,00, pe traseul Romexpo - Arcul de Triumf - Piata Victoriei - Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - bd. Aviatorilor…

- Muzicianul Tudor Chirila și regizorul Stere Gulea s-au alaturat protestului de duminica din Piața Universitații din Capitala. Aceștia spun ca in Romania nu se mai poate vorbi despre stat de drept in adevaratul sens al cuvantului și ca incompetența a devenit mai grava decat corupția.„Imi pare…

- Deși pastreaza cu sfințenie obiceiuri de mii de ani, Biserica intra incet in era digitala. Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului are deja o pagina oficiala de Facebook, dar de azi este prezenta și pe Instagram și Twitter, doua rețele tot mai agreate de tanara generație. „Cu binecuvantarea…

- Peste 100 de studenții s-au alaturat, vineri, inițiativei #șieu și protesteaza in Piața Universitații. Tinerii spun ca au raspuns protestului inițiat de omul de afaceri din Suceava pentru ca vor autostrazi in Romania, dar și pentru ca vor o schimbare in țara noastra.Studenții participa, vineri, ...