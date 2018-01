Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei.Citeste si: SUPERSTITII - Ce este INTERZIS…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE) au lansat o prima etapa a procesului de consultare publica privind planurile-cadru pentru invatamantul liceal, filiera teoretica, prin prezentarea a trei variante. „Toate cele trei variante au urmarit eliminarea…

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei.

- Anul 2017 se incheie cu un bilanț extrem de bogat și onorant pentru Casa Artelor din Timișoara. Cele cinci spații de pe strada Augustin Pacha au gazduit peste 120 de evenimente culturale și zeci de artiști care au atras un public impresionant ca numar pentru a admira lucrarile expuse. Artiști consacrați…

- Guvernul discuta joi prorogarea pana la jumatatea anului 2018 a termenului de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, iar Ordonanta 79 referitoare la implementarea masurilor fiscal-bugetare si legate…

- O campanie sociala extrem de inteligenta, legata de consumul de alcool de sarbatori, a fost lansata in Islanda. ”Ai baut? Cine te va conduce acasa?” este intrebarea care da și numele campaniei. Raspunsul vine intr-o forma grafica de la Poliția Islandeza. Taxiul, poliția, salvarea sau pompele funebre…

- Kelemen Hunor a precizat, in continuare, ca este foarte important ca in acest domeniu al justitiei sa existe un echilibru institutional. "Trebuie sa vedem daca aceste modificari aduc vreo atingere, de orice natura, in ceea ce priveste independenta justitiei, daca ingreuneaza sau nu lupta impotriva…

- O crima savarsita de o femeie cu probleme psihice la metroul din Bucuresti a ingrozit o tara intreaga si a avut ecou peste hotare. Asasina a aruncat-o pe o tanara in fata trenului. Dupa incidentul cutremurator, bucurestenii au fost mult mai prudenti cand au coborat in statii. Intr-o fotografie care…

- Comisiile de buget finante ale Parlamentului, aviz favorabil bugetului SRR Cu 18 voturi pentru si 10 impotriva, comisiile reunite de buget finante ale Parlamentului au avizat favorabil proiectul de buget alocat Societatii Române de Radiodifuziune pentru anul 2018, în valoare de…

- Micul satelit Microscope a confirmat teoria relativitatii generale a lui Albert Einstein "cu o precizie fara precedent", a anuntat luni agentia spatiala franceza CNES, cu prilejul prezentarii primelor rezultate ale acestei misiuni inca in curs,

- PSD a inceput deja sa framante coca pentru alegerile din anul 2020. In ciuda faptului ca au mari probleme cu implementarea programului de guvernare și multe dintre masurile promise fie au fost deja intarziate, fie sunt adoptare foarte greu, cei de la PSD fac promisiuni chiar și pentru anul 2022,…

- ♦ In noua ministere, salariul mediu depaseste 5.000 de lei net pe luna ♦ Cele mai mari salarii sunt in Ministerul Afacerilor Externe (cu o medie de peste 10.000 de lei net pe luna), iar cele mai mici sunt in Ministerul Culturii (2.700 de lei net pe luna) ♦ In doua ministere (Justitie si Cercetare) salariile…

- Luna martie a anului viitor va aduce intrarea in vigoare in toata Uniunea Europeana a unui nou regulament de protecție a datelor personale. Extrem de sever, acesta va ridica numeroase probleme la intrarea in vigoare, firmele timișorene fiind informate vineri, la sediul CCIAT, despre noul regulament.

- N. Dumitrescu Liviu Pop, ministrul Educatiei, prezent ieri in Prahova cu ocazia inaugurarii unei gradinite la Valenii de Munte, a anuntat ca, de la anul, vor intra in vigoare schimbari majore in ceea ce priveste plata salariilor profesorilor. Anuntul a fost facut la doar o zi dupa ce in sedinta de miercuri…

- Regiunea Clujului, data ca exemplu de bune practici la Bruxelles Specializarea regionala inteligenta practicata de regiunea din care face parte Clujul poate sa fie extinsa si in alte zone ale Romaniei, sugereaza comisarul european Corina Cretu. Comisarul european pentru politica regionala l-a…

- Auxiliarul pentru ”Matematica și explorarea mediului”, in care este expus un experiment morbid in urma caruia elevii sunt indemați sa observe daca animalele pot trai fara apa și fara hrana , este tiparit de o editura din județul Iași. Afacerea este una de familie iar proprietarii sunt aceeași cu autorii…

- Cei 28 de ministri de Finante din tarile comunitare, reuniti ieri la Bruxelles, au alcatuit o lista neagra cu 17 tari considerate ca paradisuri fiscale ce opereaza in afara frontierelor UE. O premiera , s-a estimat. ”Am adoptat astazi la nivelul UE o lista a statelor care nu au facut ceea ce este necesar…

- Regele Mihai I, fostul suveran al României, a murit marți la vârsta de 96 de ani la reședința din Elveția, a anunțat Casa Regala.Ultima fotografie cu Regina Ana a fost data publicitatii de Casa Regala în ianuarie 2016.

- Consiliul Local Campina, intrunit ieri in ședința extraordinara, a aprobat alocarea banilor necesari pentru plata salariilor cadrelor didactice, salarii aferente lunii noiembrie, precum și pentru achitarea banilor obținuți de profesori in urma unor hotarari judecatorești. A fost o discuție destul de…

- Nu te poți numi licean daca n-ai trecut pe la LicArt! "Ati auzit? A inceput o noua editie, a 17-a, a celui mai mare concurs de arte - LicArt, coordonat de omul de cultura si jurnalistul Radu Herjeu. Asta inseamna ca, daca esti licean, iti place sa faci fotografii sau scrii poezii, locul…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, estimeaza venituri totale de 1,37 miliarde lei in acest an, cu 92% mai mari fata de anul trecut, la un profit zero, arata proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017, publicat in dezbatere de actionarul…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 ar putea fi adoptat de Guvern pana la sfarșitul lunii. Dezbaterile in comisiile parlamentare ar putea incepe dupa Ziua Naționala a Romaniei. Proiectul de buget este finalizat, iar la Palatul Victoria specialiștii de la Finanțe prezinta concluziile...

- Este una dintre cele mai populare artiste și a devenit cunoscuta datorita rolurilor sale din filmele Disney. De curand chiar a declarat ca a imbrațișat o viața de femeie singura dupa ce s-a desparțit de ultimul sau iubit, luptatorul MMA Guilherme Vasconcelos. Cu toate acestea, artista și-a pus pe jar…

- Desi are o groapa ecologica moderna finalizata in urma cu trei ani, in judetul Vaslui urmeaza a fi construita o noua groapa de gunoi, deoarece investitia realizata cu 50 de milioane de euro fonduri europene n-a putut fi data in folosinta.

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- In 1927, la Bruxelles, avea loc cea de-a cincea editie a Conferintelor Solvay, initiate in 1911. Aici a fost facuta fotografia care astazi, este considerata de multi cea mai „inteligenta” fotografie, datorita personalitatilor care apar in ea, fizicieni si chimisti de seama ai secolului XX.

- Cine ar fi crezut ca imaginea surprinsa de o drona la Polul Nord va naste atat de multe polemici? Este vorba despre un urs polar care isi cauta hrana, insa dimensiunile animalului in comparatie cu cele ale calotei glaciare sunt atat de mici, incat depistarea lui devine aproape

- O fotografie postata pe pagina de Facebook a unei fotografe britanice a devenit virala. La prima vedere, este doar o fotografie a unui bebeluș care zambește in somn, una dintre miile care circula zilnic pe site-ul de socializare. Insa, povestea din spatele imaginii ar stoarce emoție și din piatra seaca.…

- In Republica Moldova, un numar de instituții au semnat un memorandum de ințelegere pentru instruirea specialiștilor din domeniul bancar și financiar. Documentul a fost semnat in special de Banca Naționala a Moldovei (BNM), Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF), Ministerul Educației, Culturii…

- Directorul interimar al Tarom și-a dat demisia. Ileana Daniela Dragne a invocat motive personale. Știre in curs de actualizare. CITEȘTE ȘI… Șeful Casei Regale: Starea Regelui Mihai este precara, dar s-a stabilizat Post-ul Directorul interimar al Tarom și-a dat demisia. Ileana Daniela Dragne a invocat…

- Primaria Timișoara ar putea da bani la ACS Poli, dar cu mai multe condiții. Una ar fi sa nu aiba jucatori straini. Alta, care e doar in stadiul de idee, ar fi ca acești jucatori straini sa... presteze servicii in folosul comunitații. Asta susțin reprezentanții Consiliului Concurenței, care spun ca ar…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Fara indoiala, exista nu doar umbre, parti intunecoase, ci si parti mai luminoase ale revolutiei fiscale, cum ii place PSD-ului sa numeasca modificarile de substanta aduse codului fiscal. Cum nu le prezinta decat reprezentantii guvernului, si nici aceia cu foarte mare convigere, aceste lumini nu se…

- Ai putea crede ca toate problemele dispar atunci cand arați bine și ești bogat. Ceilalți vor fi grijulii cu tine, la bar nu va trebui sa aștepți niciodata.Dar se pare ca a fi super-atragator nu e neaparat biletul de aur spre fericire.

- Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking, în vârsta de 75 de ani, sustine ca inteligenta artificiala reprezinta un pericol ce ar putea depasi inteligenta umana si ar putea duce la disparitia speciei noastre. „Ma tem ca AI va înlocui oamenii în totalitate'',…

- Tanczos Barna (UDMR), membru al Comisiei buget - finanțe din Senat, a afirmat in cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii simple la adresa ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa, respinsa de senatori, ca formațiunea sa așteapta predictibilitate, fermitate și masuri bine gandite și fundamentate in domeniul…

- Ședința extraordinara de guvern pe tema Codului Fiscal Membrii Guvernului se reunesc la Palatul Victoria, luni, pentru a discutat propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri nu a mai avut loc, in lipsa avizului de la Consiliul…

- Cu o intarziere de trei zile, pe 31 octombrie, lista cu beneficiarii bursei sociale „Bani de liceu” a fost afișata pe site-ul banideliceu.edu.ro . Pentru județul Vaslui, Ministerul Educației a aprobat 2.361 de ajutoare, adica exact numarul dosarelor depuse și considerate eligibile dupa anchetele sociale.…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit joi pe Gavin Williamson in funcția de ministru al apararii, informeaza Reuters. 'Regina a avut placerea sa aprobe numirea onorabilului Gavin Williamson în funcția de secretar de stat al apararii', a anunțat purtatorul de cuvânt…

- Legea privind introducerea TVA-ului defalcat Legea privind introducerea TVA-ului defalcat urmeaza sa fie dezbatuta marti în plenul Senatului, dupa ce luni a fost avizata favorabil de comisia economica. Presedintele comisiei, Eugen Teodorovici, a precizat ca proiectul initial a…

- Este vorba despre Sophia, unul dintre cele mai avansate modele de Inteligența artificiala, care este acum cetațean al regatului Arabiei Saudite, potrivit tvr.ro. Sophia a fost invitata speciala a Comisiei pentru Dezvoltare Durabila de la ONU. Saudiții vor construi un mega-oraș de 500 de miliarde de…

- Europarlamentarul Catalin Ivan apreciaza decizia Ministerului de Finanțe din Romania de a implementa directiva europeana legata de combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinaționale (Directiva UE 1164/2016). „ Romania trebuie sa implementeze aceasta directiva europeana gandita pentru…

- O tanara care urmeaza sa nasca a fost la medic pentru un control. Aceasta a facut o fotografie monitorului și a postat-o pe rețelele de socializare. Imaginile au devenit virale, dupa ce mai mulți internauți i-au supranumit copilul „Diavolul”.

- Pentru a elimina surplusul de greutate, fara sa faci schimbari masive, adopta aceste obiceiuri pentru a-ti atinge obiectivul. Mananca micul dejun in fiecare ziStudiile au demonstrat ca scapi mai usor de kilogramele in plus si iti mentii noua greutate atunci cand iei micul dejun. Daca…

- Peste trei sferturi (76%) din vanzarile online de software efectuate in 2017, in Romania, au avut in prim plan produsele de securitate și protecție a datelor personale, in timp ce 90% dintre aceste tranzacții sunt achitate cu carduri Visa și Mastercard, reiese din rezultatele Raportului pentru comerțul…

- Intre 26 și 28 octombrie, la Suceava se va afla artistul fotograf german Mark Oliver. Pe 26 octombrie, incepind cu ora 17.30, el se va intilni la Muzeul de Istorie cu publicul interesat de fotografie. Pina pe 30 noiembrie, la Muzeul de Istorie poate fi vizionata expoziția de fotografie „Oliver Mark-Celebritați”.…

- Susan Schneider, expert de la Universitatea din Connecticut si Institutul pentru Studii Avansate de la Princeton, crede ca este foarte posibil ca in univers sa existe civilizatii foarte avansate, unele vechi de miliarde de ani, care au depasit faza organica. Aceste forme de viata sunt, in opinia ei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a lansat intr-un atac foarte dur la adresa mai multor demnitari din Guvernul Tudose, fiind luati la „tinta“ in special ministrii de la Educatie si Transporturi, Liviu Pop, respectiv Razvan Cuc. Liderul liberal Ludovic Orban a prezentat, cu prilejul Consiliului National…

- Starea românului de 23 de ani ranit în atacul din Las Vegas s-a îmbunatatit Tânarul respira singur, a anuntat mama acestuia, pe Facebook, care a postat si o fotografie cu fiul sau.

- Liceenii și studenții sunt invitați sa participe la un concurs de creare a logo-ului președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (1 ianuarie – 30 iunie 2019). Premiile puse la bataie de organizatori, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe, sunt intre 1.500-3.000 de euro. Anunțarea…