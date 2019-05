Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si delegatia guvernamentala formata din mai multi ministri au fost intampinati cu un protest la Lipova, prima oprire a oficialilor in judetul Arad. In fata Primariei Lipova s-au postat zeci de persoane, intre care si elevi de la Liceul Atanasie Marinescu, care aveau…

- Oamenii striga "PSD, ciuma rosie", "Jegosilor", "In democratie, hotii stau la puscarie", dar si lozinci impotriva Jandarmeriei si a lui Liviu Dragnea. Protestatarii au fluiere si vuvuzele, in zona fiind mai multe echipaje de jandarmi si politisti. "Nenorocitilor, nu mai aveti mult. In 26 mai mergem…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza o vizita la Cluj, joi, 9 mai, unde s-a intalnit cu liderii PSD locali. Din cauza protestatarilor care o asteptau, Dancila si-a schimbat de cateva ori programul, incercand sa-i evite, insa nu a reusit acest lucru. Zeci de manifestanti au asteptat-o pe Viorica Dancila…

- Ovidiu Raețchi, parlamentar PNL, susține ca ar trebui ca persoanele cercetate in dosarul 10 august sa iși dea demisia, mai ales in contextul noilor acuzații ale procurorilor.„Noile acuzații ale Parchetului General privind reprimarea manifestației din 10 august confirma ceea ce am vazut cu…

- Premierul Viorica Dancila s-a separat de președintele PSD, Liviu Dragnea, aproape la fel de mult ca predecesorii ei, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24. El a identificat și declarația prin care a ieșit la iveala „nesupunerea totala” a Vioricai Dancila.…

- „Cred ca PSD nu poate sa-și permita sa nu aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale, chiar daca unii speculeaza ideea ca PSD nu ar putea sa treaca de un anumit prag, așa zis de blocaj. Pentru ca nici Nastase, nici Ponta, nici Geoana nu au reușit sa treaca bariera celor 49 de procente. Dar…

- Inspectorul scolar general din Caras-Severin, fostul deputat PSD Ioan Benga, a adresat cuvinte jignitoare protestatarilor care l-au asteptat pe Liviu Dragnea la Resita cu o tava cu rahat turcesc, la intrarea in cladirea unde urmau sa se tina alegerile pentru conducerea filialei PSD Caras Severin, conform…

- Sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, din orașul Targu-Jiu, a fost spart in noaptea de duminica spre luni. Hotii au intrat in sediu pe o fereastra din spatele cladirii, pe care au spart-o, polițiștii deschizand o ancheta in acest caz.Inspectorul șef al ITM Gorj, George Romanescu,…