- Eduard Torok și Iulian Pitea, cei mai buni saritori de schi din Romania din momentul de fața, nu au mai putut participa la Turneul celor 4 Trambuline din Austria. Au aflat pe loc de schimbarea de ultim moment prin care inscrierile lor fusesera retrase.

- Romania ajunge din nou in topul celor mai buni informaticieni. Acum, prin 6 liceeni din Sibiu, care s-au calificat in ultima etapa a celui mai mare concurs international de informatica organizat de NASA.

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat…

- In ultimii cinci ani, Clubul Sportiv Municipal Zalau a avut trei reprezentante in competitiile importante din tara si din strainatate. Conducerea clubului a transferat-o in toamna anului 2012 pe Daniela Cirlan, o sportiva originara din Sibiu. “Eu am purtat o discutie cu CSM Zalau si in urma cu trei…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- Michel Taube a postat un editorial in publicația franceza Opinion Internationale in care sunt analizate toate mișcarile din Romania de cand s-a pornit procesul de reformare al Justiției, facand o analiza aplicata pe activitatea DNA."Pentru a remedia practicile care afecteaza statul și societatea…

- Televiziunea Romana va difuza luni, 25 decembrie, ora 20.00, pe canalul TVR3, spectacolul „La Bayadere – Țara Iluziilor”, prezentat de „Noism”, cea mai importanta companie de dans contemporan din Japonia, in cadrul Intalnirilor JTI, la inițiativa Japan Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei, Festivalului…

- Some thousand people protested on Sunday in several cities in Romania against the amendments to the Justice laws, most protesters being in Cluj-Napoca, Sibiu and Brasov. The protesters faced the cold, the rain and the sleet and chanted slogans against the Social Democratic Party (PSD) - the…

- Suntem prost conduși și ne merge rau și pentru ca actualul Palat al Parlamentului a dat greș cu energiile Feng Shui, spune Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat internațional. Casa Poporului - continua ea -, in loc sa fie protejata de acel deal, e așezata fix pe el și este…

- Zilele trecute, in orasul din Cetatea Chindiei, a avut loc Campionatul Tarilor Central Europene la natatie, competitie de obiectiv pentru Romania, care s-a intins pe durata a trei zile si la care au participat 260 de sportivi din loturile nationale a 13 tari. Totul sub „umbrela” Ligii Europene de…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Peste 19.000 de locuri de munca vacante sunt disponibile, cele mai multe in Bucuresti, Arad, Prahova si Sibiu, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cei mai multi angajatori cauta agenti de securitate si muncitori necalificati in industria confectiilor.Potrivit…

- Brandul romanesc Naked Potato, lansat pe piata anul trecut, se ocupa de comercializarea cartofilor prajiti si copti cu sosuri specifice belgiene, potrivit Catalogul Francizelor din Romania publicat de Ziarul Financiar. Acesta a ajuns la trei unitati in Bucuresti si Constanta, toate fiind…

- Dupa o intrerupere de trei saptamani cauzata de cele doua jocuri sustinute de Romania in calificarile pentru Word Cup 2019, campionatul intern se va relua in weekend cu partidele celei de-a 7-a etape la masculin. Sala Polivalenta Dunarea va gazdui duminica 3 decembrie, de la ora 18.00, partida Phoenix…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anuntat ca o femeie de 69 de ani a murit, sambata, la spitalul din Alba Iulia, din cauza lipsei de imunoglobuline, precizand ca ministerul stia despre cazul aceste femei. ”Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata la spitalul…

- De 1 Decembrie, Muzeul Judetean ofera posibilitatea buzoienilor sa viziteze gratuit expozitiile institutiei. Primii 500 de vizitatori care vor raspunde corect la intrebarile „De ce iubim Romania?” si „Ce i-ar trebui Romaniei sa o iubim mai mult?” vor primi gratuit din partea organizatorilor un stegulet…

- "Este un sondaj de opinie pe care l-am realizat impreuna cu Reprezentanța din Bulgaria, pentru ca cele doua țari, Romania și Bulgaria, au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE și am vrut sa vedem cum percep acest lucru cetațenii celor doua țari. (...) Daca ar fi sa…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- USR: Guvernul și Parlamentul au funcționat ca o casa de avocatura a lui Dragnea Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, a declarat sambata, la Timișoara, ca Guvernul și Parlamentul au funcționat, in ultimul an, "precum o casa de avocatura și de mentenanța a lui Liviu Dragnea". "Pacat…

- Dan Papij, fost ziarist la “Investigatii” a Evenimentului Zilei, a murit, vineri dimineata, la Sibiu. Jurnalistul a suferit, in urma cu cateva zile, un accident vascular cerebral. Initial, parea ca se refacuse, fiind externat din spital. A

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Restrictiile de trafic au intrat in vigoare la ora 5.00, cand doua remorchere de mari dimensiuni au facut manevre in dreptul portului Tulcea. Convoiul se va indrepta catre Marea Neagra. AFDJ Galati a emis un aviz prin care interzice temporar navigatia pe Canalul Sulina, pentru navele care…

- Proiectul „Student Life” inițiat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Romania, filiala Sibiu, continua cu un nou eveniment. Unul pe care musai sa il treceți in agenda! Read More...

- Albumul Porto Franco al lui Paul Prisada va fi lansat joi, 16 noiembrie, la Clubul Taranului Roman din Bucuresti, in cadrul turneului national de lansare al acestuia, realizat cu spriijinul Consiliului Judetean Tulcea si al Asezamantului cultural Cainele Enot „Porturile au perioadele lor de gratie.…

- Sambata, 11 Noiembrie 2017, incepand cu ora 19.00, Ministerul Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bacau organizeaza Gala Tineretului din Romania, in Capitala Tineretului din Romania 2017 – Bacau. La eveniment și-au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Intrebata daca politistii din Romania sunt protejati si pregatiti, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat ca nu considera acest lucru. ”Nu consider ca politistii sunt indeajuns de protejati. Nu consider ca sunt indeajuns de pregatiti. Tocmai de aceea ne-ati vazut astazi (joi – n.r.)…

- Romanii de la sat au o viața de poveste. Sunt expresivi, sunt artiști și sunt povestitori de excepție. Astfel de romani a intalnit și echipa care lucreaza la proiectul People of Romania. Ce a ieșit in urma intalnirii lor? Imagini de colecție cu romanii din Valea Hirtibaciului (județul Sibiu). “Zorro”…

- Protestul impotriva Legilor justiției, desfașurat sub sloganul ”Nu vrem sa fim o nație de hoți!” au luat deja amploare. In Piața Victoriei din Capitala s-au adunat deja cateva mii se persoane, dar s-a ieșit și in alte orașe mari din țara.Citește și: Au inceput protestele #rezist in Piața Victoriei:…

- Federația Romana de Box va organiza al doilea European destinat sportivilor sub 22 de ani, la Tg. Jiu. De la turneul similar, gazduit de Braila, in luna martie, creditorii iși cer și acum banii! Federația Romana de Box gazduiește in ultimul timp competiții internaționale pe banda rulanta, deși este…

- iQuest, unul dintre cei mai importanți jucatori din industria de software și soluții IT, continua expansiunea pe piata vest europeana, adaugând portofoliului sau noi servicii si produse software în domeniul Customer Engagement Commerce și Internet of Things. Recent, compania și-a mutat…

- N. D. Cea mai cunoscuta statiune de pe Valea Prahovei-Sinaia – continua sa gazduiasca numeroase manifestari si competitii cu caracter national si international. Astfel, incepand de ieri, timp de trei zile, la Sinaia se desfasoara Cupa Romaniei de Arta Florala. Aflata la prima editie, competitia se va…

- Echipa de tenis a României a fost învinsa de formatia Israelului cu scorul de 5-0, în barajul pentru mentinerea în Grupa I a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, desfasurat la Ramat Hasharon. În ultima partida de simplu, duminica, Edan Leshem (20 ani, 285 ATP)…

- Aproape 2.800 de straini au venit sa lucreze in Romania, in primele opt luni ale acestui an, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari. Cei mai multi dintre muncitori privin din Vietnam. In topul județelor unde lucreaza muncitori din afara granitelor tarii se afla Tulcea (193),…

- Mihai Gheorghe e un nume necunoscut chiar si in Sibiu, nu doar in Romania. Cu toate acestea, reprezinta tara noastra la congrese de pace din Coreea de Sud, unde mii de oameni il saluta si aplauda. E in topul datornicilor la stat si primeste bani publici pentru a imbunatati viata romilor.

- Mai multi turisti au ramas blocati cu masinile, sambata, la Balea Lac, judetul Sibiu, iar echipaje de salvamontisti si jandarmi montani sunt in zona. Drumarii incearca sa curete soseaua astfel incat oamenii sa fie coborati in siguranta, in conditiile in care in zona ninge viscolit, iar de la ora 15.00…

- Douglas Romania, divizie a retailerului Douglas GmbH, a deschis un nou magazin, in Bucuresti Mall, ajungand la o retea de 22 de unitati pe plan local, din care opt in Capitala, carora li se adauga magazinul online. Compania care opereaza parfumeriile Douglas a obtinut anul trecut afaceri…

- Un studiu arata ca speranța de viața în județul Sibiu, în 2017, este cu aproape trei ani mai mare decât în restul țarii. Potrivit autorilor, un de viata în plus costa doar sase lei.

- Preotul Constantin Necula crede ca Romania va avea peste doua decenii atat tineri inimoși, cat și politicieni corupți și va fi "tot fara autostrazi".Intrebat de tinerii prezenți sambata la un eveniment la Facultatea de Teologie din Sibiu cum vede Romania peste 20 de ani, preotul Necula a raspuns:…

- Gala de Decernare a Premiilor Astra Film Festival 2017, in cadrul careia s-au anuntat filmele castigatoare ale editiei cu numarul 24, au fost decernate pe 21 octombrie la Sala Thalia din Sibiu. Nu mai putin de 57 de filme au fost incluse in cele cinci sectiuni competitionale: International, Europa Centrala…

- O Romanie cu tineri frumoși și inimoși, dar tot fara autostrazi. Aceasta este viziunea pe care preotul Constantin Necula o are despre Romania peste 20 de ani și pe care a expus-o, astazi, in fața studenților Facultații de Teologie din Sibiu. Intrebat de tinerii prezenti sambata la un eveniment la Facultatea…

- „Mai exact, o intalnire care se va desfasura la Sibiu si va fi ultima intalnire, cea unde probabil vom trage anumite concluzii in ce priveste viitorul Uniunii, Agenda Strategica, cum spunem noi”, a declarat Iohannis. Intrebat daca este o problema schimbarea datei Summitului de la Sibiu,…

- Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, iși deschide oficial porțile pe data de 15 octombrie 2017, in localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba. Cu o investiție de 15 milioane de euro, noul resort cuprinde cel mai mare teren de golf din Romania, dar și o serie de facilitați…

- Sibiu, 7-8 octombrie 2017: Conferința internaționala „Perspectiva – decizie – reabilitare – incluziune pentru copiii hipoacuzici din Romania” Sibiu, 7-8 octombrie 2017s-a adresat educatorilor, invațatorilor, terapeuților și logopezilor din instituțiile de educație de masa și centrele de specialitate…

- Retailerul online eMAG, cel mai mare jucator de pe piata din Romania, deschide azi, 12 octombrie, cel mai mare showroom din provincie, de aproape 900 de metri patrati, la Timisoara, si continua strategia de extindere in offline la nivel national, informeaza Ziarul Financiar.Timisoara devine,…

- Este vorba despre un proiect de parteneriat strategic ce implica cinci scoli din Turcia, Grecia, Romania si Polonia. Proiectul a debutat in ianuarie 2017 si a presupus numeroase schimburi de experienta intre elevi si profesori. Astfel, un grup numeros de elevi si profesori din tarile partenere se afla…