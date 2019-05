Stiri pe aceeasi tema

- LANSARE… Ieri, prefectul Eduard-Andrei Popica a participat la lansarea la Vaslui a celei de-a treia editii a Campaniei Nationale “Informare acasa! Siguranta in lume!”, initiata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP). Elevi si profesori din judet au fost prezenti in Amfiteatrul Liceului “Mihail…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a lansat cea de-a doua ediție a Campaniei Naționale „Informare acasa! Siguranța in lume!”, care iși propune incurajarea informarii prealabile a romanilor inainte de a lua decizia de a pleca in afara granițelor țarii, precum și stimularea procesului de reintoarcere…

- Campania nationala "Informare acasa! Siguranta in lume!" a revenit in judetul Caras-Severin, ocazie cu care secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Victor Ionescu, le-a prezentat elevilor de liceu, de la unitatile de invatamant din Resita, drepturile pe care le au dar si riscurile…

- Guvernul sustine printr-o serie de programe intoarcerea acasa a romanilor care doresc acest lucru, a declarat ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, marti, la Palatul Victoria, la lansarea campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", editia 2019, in prezenta prim-ministrului…

- Guvernul a prezentat astazi a treia etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, prin care romanii care studiaza sau muncesc in strainatate sunt informati in legatura cu legislatiile statelor straine. Premierul Viorica Dancila a subliniat ca aceasta campanie de informare tine cont…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Afacerilor Externe, organizeaza Campania nationala ”Informare acasa! Siguranta in lume!”. “Aceasta campanie are ca principal scop informarea romanilor cu privire la…

- Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Afacerilor Externe, organizeaza Campania Nationala Informare acasa Siguranta in lume Activitatea se va derula in data de 12 aprilie 2019, incepand cu ora 14.30, la…