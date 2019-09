Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a luat o masura drastica in ceea ce priveste liceele cu zero promovabilitate la examenul de Bacalaureat 2019. Potrivit Ordinului de Ministru 5090/2019, publicat deja in Monitorul Oficial, liceele unde niciun elev nu a luat Bacalaureatul in sesiunea de vara din 2019 nu vor mai putea…

- Calendarul examenului de Bacalaureat 2020 a fost publicat vineri in Monitorul Oficial. Acesta va incepe in 9 iunie 2020, cu proba de limba romana oral. Primele rezultate vor fi cunoscute in 30 iunie. Calendar BACALAUREAT 2020 25 – 29 mai 2020 Inscrierea candidaților la prima sesiune de examen 29 mai…

- De anul viitor, elevii care au medii mai mici de 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai fi admisi la liceu. Pentru ei, de anul viitor, devine obligatoriu invațamantul profesional. Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in dimineața zilei de joi, 5 septembrie, in Monitorul…