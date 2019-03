Librariile Carturesti se alatura retelei de vanzare iaBilet.ro Incepand cu luna martie, librariile Carturesti se alatura celei mai mari retele de vanzare de bilete din Romania, in urma parteneriatului incheiat cu iaBilet.ro, lider pe piata de ticketing. Biletele pot fi achizitionate in toate librariile Carturesti din tara (in prezent 26 de locatii), direct la casele de marcat, prin plata cu numerar, card sau prin intermediul voucherelor iaBilet.ro. La sapte ani de la lansare, iaBilet.ro continua sa aiba cea mai mare retea de vanzare de bilete din Romania, avand peste 2.200 de puncte de vanzarein toata tara: Librariile Carturesti, magazinele Flanco, Diverta,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 martie, de la ora 15.00, JYSK Romania se alatura campaniei pentru construcția de autostrazi, informeaza compania.JYSK Romania va opri activitatea timp de 15 minute in cele 73 de magazine din țara. Citește și: Rareș Bogdan il desființeaza pe Liviu Dragnea! Umilința totala! De unde…

- Killa Fonic va susține un concert in sala mare a Centrului Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, joi, 14 martie 2019, la ora 19:00. Evenimentul face parte din turneul național de promovare a celui mai recent album al artistului, ”Emotiv Munteana”, desfașurat in perioada 4-23 martie 2019, in…

- Pe 5 martie, VUNK va asteapta la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 pentru un eveniment special plin de surprize sub titulatura “Doamnelor si domnișoarelor, VUNK “. Ca de obicei la showurile VUNK, nu avem mese in fata scenei! Biletele au urmatoarele preturi: – Cu loc la masa in sala: 99 lei (doar 200 de…

- Este vorba despre Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti, care va avea actionari Municipiul Bucuresti (99,999%), Comuna Chiajna si Orasul Popesti, iar scopul sau este producerea, transportul si distributia energiei termice, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- cu El Nino, Killa Fonic, Nane, Nosfe, Chimie, Bad and Boujee Pe data de 8 iunie 2019, la Arenele Romane va avea loc “Romanie, Fa Galagie!”, festival urban prezentat de B.U.G. Mafia. Biletele se vor pune in vanzare pe site-ul trupei (rfg2019.bugmafiaoficial.ro) si in reteaua iaBilet.ro incepand de vineri,…

- Goran Bregovic is set to perform alongside a symphonic orchestra of 42 musicians, three violin players and a 6-person choir at the Palace Hall on April 2, the show being played for the first time in the Capital, informs a release sent to AGERPRES. Tickets are available for 140-320 lei, depending…

- Goran Bregovic revine la Sala Palatului, pe 2 aprilie, pentru un show in premiera, in care va canta alaturi de o orchestra simfonica formata din 42 de artisti, trei violonisti si un cor de sase persoane, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Biletele pot fi achizitionate la preturi cuprinse…

- Inconfundabilul interpret Cezar Ouatu - The Voice, cunoscut publicului larg atat prin intermediul show-urilor de televiziune la care a participat, in țara și peste hotare, cat și prin spectacolele susținute pe cele mai mari scene ale țarii, va susține pe 7 martie, la Le Chateau - Castelul din Inima…