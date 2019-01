Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea ‘Harry Potter’, J.K. Rowling, a marturisit ca iși petrece majoritatea timpului in „lumi imaginare” și ca nu știe cum s-ar simți daca ar proceda altfel. Intrebata ce iubește cel mai mult din viața sa de scriitoare, J.K. Rowling a raspuns, pe site-ul sau, potrivit contactmusic.com: „Nu pot…

- Romania se afla pe o poziție fruntașa in cel mai recent top realizat de BBC. Teatrul Național din Iași a fost declarat al doilea cel mai frumos din lume, intr-un clasament facut cu ocazia „Zilei Mondiale a Teatrului”.

- Un elicopter medical s-a prabusit, sambata, intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras al Portugaliei si se crede ca toate cele patru persoane de la bord au murit, potrivit agentiei Reuters, care citeaza presa locala si serviciul de urgenta INEM.

- Tragerea la sorti pentru semifinalele Ligii Natiunilor, faza finala ce va fi gazduita de Portugalia, va avea loc la 3 decembrie, la Dublin, de la ora 15.30.In faza finala a Ligii Natiunilor sunt calificate echipele Portugaliei, Elvetiei, Angliei si Olandei. Meciurile vor avea loc pe…

- Lungmetrajul "Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald/ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", de David Yates, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 62 de milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.Al doilea…

- Redactorul-șef al The New Times, Evghenia Albaț, a anunțat astazi finalizarea colectarii fondurilor necesare pentru plata amenzii record impusa de o instanta din Rusia impotriva publicatiei pe care o conduce. In patru zile au fost stranse peste 25 de milioane de ruble (330.000 euro), a scris jurnalista…

- Cei mai indragiți „vrajitori” de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” Suceava au fost aleși joi seara, in prima zi de noiembrie, la Scoala de magie Hogwarts, spectacol care a avut loc la Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava. Lumea magica a lui Harry Potter (seria de carți Harry Potter este ...

- Cantareata Lily Allen, actorul si prezentatorul TV Stephen Fry, maestrul bucatar Jamie Oliver si renumita scriitoare J.K. Rowling, autoarea seriei ''Harry Potter'', se numara printre personalitatile care au fost nominalizate in acest an la diverse categorii ale premiului literar British…