Libra Internet Bank sprijina afacerile din agricultura romaneasca in colaborare cu cele mai importante fonduri de garantare nationale si europene

- Marți, 18 februarie 2019, a avut loc in municipiul Focșani, jud. Vrancea lansarea seriei de seminarii de informare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunitaților locale romanești. Dedicat…

- Agenția pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta faptul ca primirea cererilor de finanțare pentru componenta „Crearea de noi unitați de procesare a produselor agricole” s-a incheiat, conform anunțului inițial, in data de 31 ianuarie 2019, ora 16.00, deși dintr-o regretabila eroare a sistemului…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, vineri, prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru componenta „Dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole” pana in data de 28 februarie.Componenta face parte…

- Am intrat in penultimul an al exercițiului financiar european 2014-2020. Romania mai are așadar la dispoziție 24 de luni pentru a folosi banii pe care Uniunea Europeana ni i-a pus la dispoziție. Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 a avut o alocare financiara de 9,363 miliarde de euro,…

- Sergiu Manea, CEO-ul Bancii Comerciale Romane (BCR), a declarat ca institutia ia in calcul sa-si amane planurile de investitii, ca urmare a introducerii noii taxe pentru banci. CEO-ul BCR a precizat ca au luat aceasta decizie, deoarece banca trebuie sa creeze "un model economic viabil".…

- Portalul cu date despre alocarea fondurilor europene a fost actualizat, a anuntat, vineri, Corina Cretu, comisarul european pentru Politica Regionala. Pe acesta sunt afisate cele mai recente date despre sumele din fonduri europene care au fost accesate de catre fiecare tara. "Portalul pe care…

- "Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii", sustine Dacian Ciolos, liderul PLUS, intr-o postare pe Facebook, in care ureaza La multi ani si un an nou mai bun romanilor. "Schimbarea este in puterea noastra", mai spune Ciolos, care multumeste "tuturor celor care aveti incredere ca asumat…

- "As vrea sa il felicit pe domnul ministru al Agriculturii si echipa sa de la minister pentru faptul ca rata de absorbtie a fondurilor europene pentru subventionarea agriculturii din Fondul European de Garantare Agricola este de 99%. De la inceputul anului 2017 a fost incasata de Romania o suma de…