Libra Internet Bank a obtinut peste 95 de milioane de lei profit in 2018 LIBRA INTERNET a obtinut un profit net de 95,8 millioane lei in 2018, cu 61% mai mult fata de anul precedent. Totodata, activele totale au ajuns la 5,46 miliarde lei, reprezentand o crestere de 18%.



"Crestem de cativa ani buni mai mult decat media sistemului bancar, avem strategii de nisa foarte clar conturate si ne adaptam extrem de rapid la schimbarile de pe piata. Oferim un mediu de lucru in care recompensam spiritul antreprenorial - aproape doua treimi din pozitiile manageriale sunt ocupate in prezent de colegi promovati intern", a declarat Emil BITULEANU, Director General LIBRA… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

