Libra Bank isi muta sediul central in cladirea de spatii de birouri Phoenix Tower

- Libra Internet Bank isi muta sediul central in cladirea Phoenix Tower, din Bucuresti, ca urmare a cresterii inregistrate in ultimii ani si pentru a concentra intr-un singur loc diviziile centrale ale bancii.

- Thales Romania, subsidiara locala a grupului francez activ in industriile aerospatiala, aparare si electronica, a inchiriat 5.300 metri patrati in complexul Orhideea Towers dezvoltat de CA Immo in Bucuresti. Compania de consultanta imobiliara JLL a...

- Companiile interesate sa atraga noi angajati si de retentia celor curenti sunt dispuse sa plateasca si pana la 500 de euro lunar per angajat sub forma de costuri legate de chirie intr-o cladire moderna de spatii de birouri din Capitala, precum si...

- Fostul sediul al ProTV din Bucuresti a fost scos la vanzare prin licitatie publica de catre firma Alerria Management Compania, controlata de fostul sef al televiziunii Adrian Sarbu. Cladirea de 11 etaje din bulevardul Pache Protopopescu a fost scoasa in cadrul unei licitatii pentru un pret de pornire…

- Antreprenorul belgian Yves Weerts a inaugurat oficial pe 27 septembrie anul curent cladirea de spatii de birouri Unirii View, situata pe Bulevardul Corneliu Coposu din Capitala si care dispune de o inaltime de 73 de metrii si este desfasurata pe 19...

- Trei antreprenori romani pariaza pe un 3house. Ei si-au propus sa deschida trei locatii in Bucuresti in urmatorii doi ani, avand o suprafata totala de peste 15.000 de mp. Investitia in primele spatii de lucru, din Tudor Arghezi se ridica circa 1,7 milioane de euro.

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- Ideea de spatii flexibile de birouri sau de co-working a luat pentru prima data contact cu piata din Romania acum 20 de ani, moment in care belgienii de la Regus au deschis primul centru de co-working din Bucuresti. Recent, insa, tendinta de pe pietele...