- Prim-ministrul Libiei, Fayez al-Sarraj, a criticat dur "tacerea" aliaților sai internaționali, acum, când forțele inamice înainteaza spre capitala Tripoli, potrivit BBC News. Fayez al-Sarraj trebuie sa faca fața unei revolte conduse de comandantul Khalifa Haftar. Peste…

- OMS a indicat ca echipele medicale si de chirurgie pe care le-a mobilizat continua sa intervina in spitale de campanie instalate pe liniile frontului.Pe de alta parte, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) a mentionat miercuri un numar de 25.000 de persoane stramutate, din care…

- RAZBOI total in Libia. Forțele mareșalului Haftar au bombardat capitala. Cel putin 7 explozii puternice au zguduit centrul orasului, conform reporterilor AFP. Este pentru prima oara cand este atins centrul capitalei. Tirurile nu au fost revendicate. Potrivit informatiilor furnizate…

- Fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca au doborât duminica un avion de vânatoare al Armatei Nationale Libiene (ANL) al maresalului Khalifa Haftar, la sud de capitala Tripoli, informeaza France Presse.

- Circa 4.500 de persoane de la periferia capitalei libiene Tripoli au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma luptelor intre combatantii Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar, care controleaza estul tarii, si fortele fidele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), potrivit…

- Trupele maresalului Haftar, cu cartierul general in estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminica in partea sudica a capitalei Tripoli si avanseaza spre centru, in pofida armistitiului pentru evacuarea civililor solicitat de ONU.

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Persoanele salvate sunt de diferite nationalitati africane si printre ele se afla 19 femei si sase copii. Migrantii beneficiaza de asistenta umanitara si au fost predati departamentului din Tripoli care se ocupa de imigratia ilegala. Din cauza insecuritatii si a haosului ce au urmat dupa revolta…