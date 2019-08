Tiruri de racheta au vizat duminica aeroportul Mitiga, singurul functional din Tripoli, incalcand astfel armistitiul temporar decretat de cele doua parti implicate in conflictul declansat in urma cu mai bine de patru luni in apropierea capitalei, informeaza AFP.



Situat la cativa kilometri in partea de est a capitalei, aeroportul Mitiga se afla in zona controlata de Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli, recunoscut de ONU.



"Aeroportul Mitiga a fost tinta tirurilor in dimineata primei zile a Sarbatorii Sacrificiului - Al-Adha" a informat pe Facebook conducerea…