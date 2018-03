Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Ankara au emis 20 de mandate de arestare pe numele unor indivizi suspectati de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, iar 12 persoane au fost deja arestate de catre Politia turca, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…

- Curtea penala centrala din Bagdad a condamnat duminica 15 cetateni turci la pedeapsa capitala pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic, a indicat un responsabil al justitiei irakiene, citat de AFP. Cei 15 condamnati „au recunoscut faptele'' care li se reproseaza, a precizat…

- Acum exista un guvern de acord national stabilit la Tripoli, dar organizatiile jihadiste renunta greu la teritoriile aflate in subordinea lor. „Teroristii vin dinspre granita de sud, care are 4000 de km, este dificil sa o controlam si ma refer la cei din gruparea Boko Haram. Dar din Siria si Irak…

- 76 de eleve au fost date disparute in urma unui atac al gruparii teroriste Boko Haram. Joi, elevele au fost salvate de trupele nigeriene, iar 13 fete sunt de negasit, potrivit Mediafax. Fetele salvate au revenit miercuri seara la casele lor din satul Dapchi, potrivit mai multor localnici si…

- Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene."Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului Sanatatii al autoritatilor autoproclamate in estul acestei tari, relateaza AFP. Doua bombe…

- Amenintarea islamista este "in crestere constanta" in Germania, in ciuda infrangerilor suferite de organizatia Stat Islamic, iar riscul este sporit de afluxul de refugiati, a avertizat marti politia judiciara germana, citata de AFP.

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- O celula formata din sapte persoane ce aveau legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) a fost destructurata in orasele marocane Tanger (nord) si Meknes (centru), a anuntat joi Ministerul marocan de Interne, ci...

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Gruparea terorista Stat Islamic și statul evreu colaboreaza in prezent pentru a menține Fașia Gaza sub asediu, susține Hamas, organizația fundamentalista islamica sunnita palestiniana care guvernea...

- Horia Davidescu, care a fost director al Teatrului de Papuși din Craiova a incetat din viața. Anunțul decesului a fost facut de UNITER. Horia Davidescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a incetat din viața . Fost director al Tatrului de Papuși din Craiova, acesta a murit joi,…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Doua automobile-capcana au explodat marti la Benghazi, in estul Libiei, omorand cel putin 22 de oameni potrivit surselor medicale si militare citate de AFP. Bilantul, care include si aproximativ 20 de...

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat, duminica, la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista „Stat Islamic" (SI) in Siria si in Irak,...

- Libia: 9 persoane au fost ucise luni, atunci cand membrii unei miliții paramilitare au atacat aeroportul internațional al capitalei libiene, a declarat Omar Bashir Al-Taher, Ministrul Sanatații din aceasta țara.

- Fortele armate din estul Libiei au acuzat duminica Turcia de sustinerea terorismului, informeaza Xinhua. "Vom pedepsi Turcia si toate firmele ei. Contractele lor in Libia nu mai sunt valabile", a declarat Ahmad Al-Mismari, purtator de cuvant al armatei. Mismari a afirmat ca…

- Un militant al gruprii teroriste Stat Islamic s-a predat inaintea unui atentat, cu tot cu masina capcana, scrie digi24.ro.S-a intamplat in Libia, in apropierea localitatii Misrata, fost bastion al gruparii jihadiste pana in 2016.

- Ambarcatiunea, o barca pneumatica, transporta peste 100 de persoane, dar numai 17 dintre acestea, printre care femei, au putut fi salvate, a declarat purtatorul de cuvant al marinei, generalul Ayub Kacem. Supravietuitorii au stat mai multe ore agatati de resturile barcii pana la sosirea echipelor…

- Zece migranti au murit, iar alti peste 50, inclusiv copii, au fost dati disparuti sambata si duminica in largul coastelor Libiei, potrivit unui bilant cules luni de mai multe organisme de la supravietuitori, relateaza AFP. O prima barca pneumatica a plecat de la Garabulli, la 50 de kilometri est…

- Cel putin 25 de oameni au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, scrie News.ro, citand Le Figaro. "Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda...

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei egiptene, Cairo, soldat cu noua morti, potrivit unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP. "Un grup de luptatori ai Stat Islamic a efectuat…

- Fortele maresalului Khalifa Haftar in Libia (ANL) au informat joi ca au eliberat ultimul cartier din Benghazi aflat in mainile luptatorilor islamisti, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Comandantul fortelor speciale ale ANL, Wanis Bukhamada, a proclamat "eliberarea" ultimului sector controlat…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua. Politia…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Primarul din Misrata, al treilea cel mai important oras din Libia, a fost ucis duminica seara dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute, a declarat luni o sursa din cadrul serviciilor de securitate ale orasului pentru AFP. Mohamad Eshtewi a fost urmarit si rapit la iesirea sa de pe aeroportul…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- Ambarcatiunile au fost interceptate in zona de coasta, in apropiere de orasele Qaraboulli si Zliten, aflate la est de capitala Tripoli. "Forte navale au salvat imigrantii, inclusiv femei si copii ... care sunt din diferite tari din zona subsahariana si araba. Sunt intre 250 si 270 de persoane",…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate in state membre UE, intre care Romania, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi, scrie The Telegraph Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/arme-romanesti-gasite-la-gruparea-stat-islamic-in-siria-si-irak-raport-conflict-armament-research_393138.html#ixzz51KOgo8km

- Organizatia Amnesty International (AI) a acuzat guvernele europene de complicitate in tinerea in detentie a migrantilor in conditii ingrozitoare in Libia, denuntand in special ajutorul acordat garzilor de coasta libiene implicate in traficul de fiinte umane, transmit AFP si DPA. 'Guvernele europene…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile imigranților…

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…