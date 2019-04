Libia: Raiduri aeriene nocturne deasupra capitalei Tripoli Raiduri aeriene nocturne au fost desfasurate sambata seara deasupra capitalei libiene, Tripoli, potrivit corespondentilor agentiei France Presse si locuitorilor orasului. Locurile exacte ale acestor lovituri nu sunt cunoscute, dar mai multe explozii uriase au fost auzite din centrul capitalei de catre corespondentii AFP intre orele 23.00 si miezul noptii, insotite de zgomote ale avioanelor pe cer. "Auzim tiruri intense neintrerupte (de mitraliere si tunuri antiaeriene) si lovituri aeriene din timp in timp, dar nu stim exact unde", a declarat pentru AFP un locuitor din extremitatea vestica a capitalei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

