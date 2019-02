Libia: Raid american mpotriva Al-Qaida n sudul ţării Statele Unite au efectuat miercuri seara o lovitura împotriva organizatiei Al-Qaida în sudul Libiei, a anuntat Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli si recunoscut de comunitatea internationala, relateaza AFP.



Raidul a vizat "un anumit numar de membri ai organizatiei teroriste Al-Qaida" în apropierea orasului Ubari, la 900 de kilometri sud de Tripoli, a anuntat într-un scurt comunicat Mohamad al-Sallak, purtatorul de cuvânt al presedintelui GNA Fayez al-Sarraj, potrivit Agerpres.

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat miercuri seara o lovitura impotriva organizatiei Al-Qaida in sudul Libiei, a anuntat Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli si recunoscut de comunitatea internationala, relateaza AFP. Raidul a vizat "un anumit numar de membri ai organizatiei teroriste…

- Secretarul american interimar al Apararii, Patrick Shanahan, a efectuat luni o vizita surpriza în Afganistan, unde a declarat ca este important ca Guvernul afgan sa participe la discuțiile pentru pace, relateaza site-ul postului France 24 și agenția Reuters, potrivit Mediafax. Shanahan…

- Statele Unite spera ca un acord de pace in Afganistan incluzand talibanii sa poata interveni "inainte de alegerile" prevazute in iulie, a afirmat vineri emisarul american Zalmay Khalilzad, relateaza AFP. Luand cuvantul cu prilejul unei conferinte la Washington, negociatorul american, implicat…

- Cel puțin patru soldați libieni au fost uciși vineri, când forțele loiale lui Khalifa Haftar s-au confruntat cu un grup armat local, în încercarea de a se extinde spre sud, au spus oficialii militari, în timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un numar total de 14…

- Radu Tudor a declarat, marți, la Antena 3, ca Guvernul a luat o decizie neinspirata de a ataca in contencios decretul de prelungire a mandatului generalului Ciuca pentru pozția de șef al Statului Major al Apararii. Mai mult, jurnalistul susține ca propunerea facuta de ministrul Apararii este in afara…

- Grapini a afirmat ca niciun comisar european nu a criticat vreun guvern si cu atat mai putin guvernul propriei tari. "Eu am apreciat-o foarte mult pe Corina Cretu, o stiu de foarte mult timp. Cred ca a iesit din limita mandatului de comisar, pentru ca nu intri in detalii cu un anumit guvern,…

- Mai multi atacatori sinucigasi au atacat marti sediul Ministerului de Externe din capitala Libiei, Tripoli, deschizand focul in afara cladirii inainte sa se arunce in aer in interiorul acesteia, relateaza Reuters.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in urmatoarele ore in mai multe localitati din judetele Giurgiu, Teleorman si Olt. Astfel, in localitati din judetele Giurgiu si Teleorman ceata va determina scaderea vizibilitatii…