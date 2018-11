Stiri pe aceeasi tema

- Procesul electoral din Libia ar trebui sa demareze in primavara lui 2019 dupa organizarea unei conferinte nationale la inceputul anului, a afirmat joi emisarul Natiunilor Unite pentru aceasta tara prada diviziunilor politice, relateaza AFP. Adusa in discutie inca de anul trecut, aceasta…

- Peste 1,8 milioane de lei si trei automobile Mercedes de aproape 200.000 de euro sunt beneficiile personale ale cuplului Mircea si din banii publici primiti de catre PSD drept subventie, arata o ancheta ,,Newsweek Romania”. Deputatul Mircea Draghici este trezorierul Partidului Social Democrat, functie…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora 07.00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21.00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. In judetul Calarasi, peste 251.920 de alegatori…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora 7,00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria li...

- Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora 7,00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. Romanii sunt chemati sa raspunda…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Cluj, dupa ce a vizitat festivalul Zilele Recoltei, ca in cazul pestei porcine africane, unii vor sa se urce pe lacrimile de necaz ale populatiei, cautand sprijin electoral, el adaugand ca si fostul premier Dacian Ciolos si ministrul Agriculturii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul capitalei…