- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a informat Consiliul de Securitate in legatura cu intentia sa de a-l numi pe diplomatul norvegian Geir Pedersen emisar al Natiunilor Unite pentru Siria, in locul lui Staffan de Mistura, care a anuntat ca se va retrage la finalul lui noiembrie din acest…

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza Reuters.Ankara, care sustine o parte a rebelilor,…

- Consilierul american pentru securitate naționala, John Bolton, a declarat vineri ca ar fi bine daca Rusia ar pleca din Crimeea și Ucraina de est, nu s-ar amesteca in alegerile din Statele Unite și ar fi mai puțin intruziva in Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

- Cu cate 8 reușite in Bulgaria și, respectiv, Romania, Claudiu Keșeru și George Țucudean conduc topul golgeterilor in campionatele in care evolueaza. Ambii insa iși pierd pofta de gol la reprezentativa. ...

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat miercuri, in cadrul Adunarii Generale ONU, ca mizeaza pe sprijinul statelor membre pentru un mandat de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite.

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a condamnat luni atacul comis in timpul unei parade militare din orașul iranian Ahvaz, in urma caruia cel puțin 25 de persoane au murit, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.Consiliul a emis un comunicat prin care susține…

- ONU a prelungit joi cu un an misiunea sa de pace in Liban (FINUL), fara a efectua mari modificari in ce priveste mandatul acesteia, transmite agentia EFE. Misiunea, a carei activitate de garantare a pacii la frontiera dintre Liban si Israel a inceput in 1978, numara in prezent circa 10.500 de soldati…