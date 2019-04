Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, recunoscut de comunitatea internationala, a indemnat vineri Consiliul de Securitate al ONU sa actioneze pentru a opri ofensiva asupra capitalei libiene lansata de maresalul Khalifa Haftar, exprimand in acelasi timp regretul in legatura cu divizarea comunitatii…

- Seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) din Libia, Fayez al-Sarraj, a promis sa raspunda cu „forta si fermitate” rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, pe care îl acuza ca l-a „tradat” lansând o ofensiva în directia capitalei Tripoli, ceea ce va duce…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat despre moartea celor patru…

- Fotoreporterul egiptean Mahmoud Abu Zeid, cunoscut sub pseudonimul Shawkan, a fost eliberat luni din inchisoare, unde și-a petrecut aproape șase ani. El a fost arestat dupa ce a relatat despre reprimarea sangeroasa a unei manifestatii islamiste la Cairo. Autoritatile egiptene l-au acuzat de omor, tentativa…

- Statele Unite au efectuat miercuri seara o lovitura împotriva organizatiei Al-Qaida în sudul Libiei, a anuntat Guvernul de uniune nationala (GNA) cu sediul la Tripoli si recunoscut de comunitatea internationala, relateaza AFP. Raidul a vizat "un anumit numar de membri ai organizatiei…

- Stabilitatea si securitatea nu pot fi separate de drepturile omului, a declarat luni presedintele francez Emmanuel Macron dupa intrevederea avuta la Cairo cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, relateaza Reuters. Dupa ce a declarat in 2017 ca nu-i va tine lectii presedintelui egiptean despre…