Libia: Lideri africani cer "încetarea imediată" a luptelor Mai multi lideri africani au cerut marti "incetarea imediata si neconditionata" a luptelor din Libia, la finalul unui summit la Cairo sub conducerea sefului statului egiptean, Abdel-Fattah al-Sissi, presedinte in exercitiu al Uniunii Africane (UA), potrivit unui comunicat comun, citat de AFP.



Egiptul a organizat marti la Cairo doua summituri africane pentru a discuta despre evolutia situatiei din Sudan si Libia. In privinta Libiei, scopul intalnirii a fost de a gasi "mijloacele pentru a stavili criza si relansa procesul politic", in contextul in care lupte violente opun de la 4 aprilie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

