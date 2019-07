Stiri pe aceeasi tema

- La 22 mai 2017, un britanic de origine libiana in varsta de 22 de ani, Salman Abedi, a detonat un dispozitiv exploziv pe Manchester Arena, in timp ce mii de persoane ieseau de la un concert al cantaretei americane Ariana Grande, provocand decesul a 22 de persoane, dintre care sapte copii si cincisprezece…

- Mai multe organizatii nonguvernamentale au facut front comun impotriva capturarii accidentale a delfinilor de ambarcatiunile de pescuit solicitand autoritatilor de la Bruxelles sa faca presiuni asupra a 15 state membre, printre care Franta, Spania si Regatul Unit, pentru a le determina sa ia masuri…

- Boris Johnson promite sa protejeze drepturile celor aproximativ 3,8 milioane de cetateni europeni instalati in Regatul Unit, care sa poata sa continue sa traiasca in tara, inclusiv in cazul unui Brexit fara acord (”no deal”) la 31 octombrie. ”Trebuie sa veghem ca drepturile cetatenilor UE sunt protejate”,…

- Politia portugheza a descoperit 50 de saci de imbracaminte plini cu cocaina, care urma sa ajunga pe piata europeana, ascunsi intr-un compartiment greu accesibil al navei de pescuit.Suspectii arestati, toti cu cetatenie straina, au varste cuprinse intre 36 de ani si 64 de ani.Operatiunea,…

- Proprietarii de caini care isi scot patrupedele la plimbare risca leziuni grave la nivelul mainii din cauza modalitatii incorecte de folosire a lesei, a avertizat o asociatie a chirurgilor din Marea Britanie, informeaza vineri Press Association. Folosirea incorecta a lesei si a zgarzii…

- O importanta grupare de crima organizata, extrem de periculoasa, care acționa in Europa, a fost destructurata. A obținut aproape 700 de milioane de euro in ultimii 2 ani. Operațiunea a fost coordonata de Europol și de polițiile din mai multe țari europene, unde au avut loc și arestari. 22 de suspecți…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a anuntat joi ca recomanda evitarea calatoriilor in Sri Lanka in urma atacurilor comise in aceasta tara in duminica Pastelui catolic si care s-au soldat cu 253 de morti, o decizie similara fiind anuntata de Olanda, relateaza AFP. ''In urma atacurilor…