Libia: Haftar ordonă trupelor să atace în timpul Ramadanului Comandantul forțelor libiene de est, Khalifa Haftar, și-a îndemnat trupele din Tripoli sa atace în forța, deoarece luna sfânta musulmana a Ramadanului, care începe luni în Libia, este o luna de razboi sfânt, relateaza Reuters.



Îndemnurile sale au venit la doar câteva ore dupa ce Organizația Națiunilor Unite a cerut un armistițiu umanitar de o saptamâna, dupa o luna de lupte pentru capitala, care au forțat 50.000 de persoane sa se refugieze.

Armata Naționala Libiana (LNA) a lui Haftar, care este aliata unui guvern paralel din est,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

