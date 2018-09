Libia: Guvernul de uniune naţională anunţă semnarea unui nou acord de încetare a focului la Tripoli Guvernul de uniune nationala din Libia, recunoscut de comunitatea internationala, a anuntat miercuri semnarea unui nou acord de incetare a focului intre militiile rivale angajate in lupte in apropiere de capitala Tripoli, informeaza AFP. Acordul, care a fost precedat de o incetare a focului, marti, a fost semnat de reprezentanti ai oraselor Tripoli si Tarhuna (vestul Libiei), de unde provin principalele militii implicate in ciocniri, a precizat intr-un comunicat Ministerul de Interne al guvernului de uniune nationala. Textul ratificat miercuri de ministrul de interne libian stipuleaza in principal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

