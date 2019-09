Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Coasta a Japoniei a informat sâmbata dimineața ca a detectat un nou proiectil lansat de Coreea de Nord, în timp ce agenția sud-coreeana Yonhap a relatat ca doua proiectile au fost testate de aceasta. relateaza Mediafax citand agenția Reuters. Armata sud-coreeana a informat ca…

- Aceasta organizatie, ACLU, afirma in documente judiciare depuse la un tribunal federal din San Diego, in California, ca administratia Trump ii acuza pe unii parinti migranti de delicte minore, inclusiv infractiuni rutiere, sau de neglijenta pentru a continua sa ii separe de copiii lor. ACLU furnizeaza…

- Guvernul italian doreste ca alte tari din Uniunea Europeana sa se angajeze sa ii primeasca pe cei aproximativ 135 de migranti salvati joi seara, inainte de a permite debarcarea lor pe tarmul italian, in acest context ministrul italian de interne, Matteo Salvini, cerand din nou un acord european de repartizare…

- Sute de persoane dintr-un centru de detentie pentru migranti africani in Libia, bombardat saptamana trecuta, au inceput o greva a foamei cerand evacuarea din tara, a anuntat marti un responsabil al acestui centru, citat de DPA.Centrul, situat in suburbia Tajoura a capitalei Tripoli, a fost…

- Centrul, situat in suburbia Tajoura a capitalei Tripoli, a fost vizat saptamana trecuta de doua lovituri aeriene care au facut 53 de morti si 130 de raniti, potrivit Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Aproximativ 365 de persoane luau parte marti la greva foamei, intr-un…

- Papa Francisc a cerut duminica organizarea unor „coridoare umanitare” pentru migranti, reactie ce survine dupa atacul aerian asupra unui centru de detentie pentru migranti în Libia, scrie Agerpres.„Comunitatea internationala nu poate tolera fapte de o asemenea gravitate…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame, a condamnat virulent miercuri raidul aerian impotriva unui centru de migranti din apropierea capitalei Tripoli, evocand un "macel" care ar putea constitui, in opinia sa, o crima de razboi, transmit AFP si Reuters."Acest atentat poate constitui in…

- Politistii de frontiera au recuperat din mare aproape sase kilometri de plase ale braconierilor turci in care se prinsesera 1.387 calcani, 25 de delfini si trei rechini, in urma actiunii din 20 mai de capturare a pescadorului ce opera ilegal in Zona Economica Exclusiva a Romaniei, informeaza miercuri…