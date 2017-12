Stiri pe aceeasi tema

- Fortele maresalului Khalifa Haftar in Libia (ANL) au informat joi ca au eliberat ultimul cartier din Benghazi aflat in mainile luptatorilor islamisti, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Comandantul fortelor speciale ale ANL, Wanis Bukhamada, a proclamat "eliberarea" ultimului sector controlat…

- Activitatile frecvente ale fortelor militare chineze provoaca insatibilitate in regiune, a declarat Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, care a precizat ca autoritatile de la Taipei tin sub observatie manevrele Beijingului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze, potrivit agentiei sale de propaganda Amaq, relateaza Reuters. Atacul, comis in momentul in care angajatii soseau la birou, are loc la o saptamana dupa un asalt impotriva unui centru de antrenament al NDS din capitala…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU are in vedere un proiect de rezolutie care sa prevada ca orice decizie privind statutul orasului Ierusalim nu are un efect juridic si trebuie anulata, dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca fortele irakiene au alungat din tara si ultimele ramasite ale Statului Islamic, la trei ani dupa ce gruparea jihadista a capturat circa o treime din teritoriul Irakului, transmite Reuters. Anuntul vine la doua zile dupa ce armata…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Comandantul ''forțelor speciale'' ale talibanilor, cunoscute sub denumirea de ''Unitatea Roșie'', a fost ucis saptamana trecuta in provincia Helmand de catre forțele afgane, potrivit principalei agenții de informații a Afganistanului, citata de Reuters. Direcția Naționala de…

- Fortele aeriene egiptene au lansat, sambata, atacuri asupra pozitiilor ocupate de teroristii care au comis atacul de la moscheea din Sinai, soldat cu moartea a 305 oameni, a anuntat Armata Egiptului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit autoritatilor egiptene, atacul ar fi fost comis…

- Generalul John E. Hyten, comandantul fortelor strategice americane, care controleaza arsenal nuclear al SUA (STRATCOM), spune ca in situatia in care ar exista un ordin al presedintelui Donald Trump privind lansarea unui atac nuclear nu il va executa daca va aprecia ca este “ilegal”. “Unii cred ca suntem…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si sotia lui, Grace, sunt "pregatiti sa moara în numele corectitudinii" si nu intentioneaza sa renunte la conducerea tarii, pentru a nu legitima lovitura militara, a declarat sâmbata nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, relateaza…

- Forțele irakiene au preluat vineri controlul in orașul de granița Rawa, ultimul oraș aflat sub controlul organizației Statul Islamic, semnaland infrangerea completa a ''califatului'' autoproclamat de gruparea jihadista, relateaza Reuters. Capturarea orașului marcheaza încheierea…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Guvernul din Kosovo considera posibilitatea unor atacuri comise de combatanti ai Statului Islamic care se intorc din Irak si Siria ca una dintre principalele amenintari la adresa securitatii nationale, conform unui document citat luni de Reuters. Aproximativ 300 de kosovari au plecat in Siria si…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a reușit sambata, dupa lupte violente, sa preia din nou controlul asupra orașului sirian Bukamal, la granița cu Irakul și ultim bastion urban al jihadiștilor, la doua zile dupa ce localitatea respectiva fusese cucerita de forțele proguvernamentale, transmite AFP. …

- Un sistem antiaerien Patriot al fortelor israeliene a doborât o drona de provenienta ruseasca, apartinând regimului Bashar al-Assad, în zona demilitarizata de la frontiera între Israel si Siria, informeaza cotidianul Haaretz. Drona efectua o misiune de recunoastere…

- Forțele irakiene au lansat o noua ofensiva sâmbata pentru a recuceri orașul Rawa, ultimul bastion al ISIS, lasând un grup care s-a autoproclamat califat în pragul înfrângerii definitive. Aceasta inițiativa militara ar marca sfârșitul erei ISIS…

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters.

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Forțele aeriene ale SUA au confirmat ca a avut loc o misiune "de prezența bilaterala continua a bombardierelor", la care au participat doua aparate B-1B, insoțite de avioane de vanatoare sud-coreene și japoneze. Aviația militara americana a susținut insa, intr-un comunicat citat de Reuters, ca a…

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii în vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate in regiune, a declarat marți șeful Garzilor Revoluționare, informeaza Reuters. În contextul în care președintele american Donald Trump…

- Zece indivizi gasiti vinovati de complot pentru infiintarea unei celule teroriste au fost condamnati la inchisoare pe viata in Bahrain, fiindu-le revocata cetatenia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fortele irakiene sunt gata sa lanseze o ofensiva pentru a recuceri ultima zona din teritoriul Irakului aflata inca sub controlul gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri armata irakiana, citata de agentia Reuters, scrie agerpres.ro. ''Fortele noastre de securitate vin acum sa va elibereze'',…

- Un barbat a patruns in sediul postului de radio rus Eho Moskvi (Ecoul Moscovei), critic la adresa Kremlinului, si a injunghiat in gat o prezentatoare, a informat luni postul de radio pe site-ul sau, relateaza Reuters si AFP.Intrusul a fost retinut de personalul de securitate al postului de…

- Fortele armate filipineze au pus capat unei batalii care s-a desfasurat timp de cinci luni impotriva combatantilor Statului Islamic (SI) in orasul Marawi din sudul tarii, o lupta care a marcat cea mai mare criza de securitate din Filipine din ultimii ani, relateaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. …

- Armata siriana și aliații sai i-au alungat sambata pe jihadiștii Statului Islamic (SI) din orașul Al-Qaraytan din provincia siriana centrala Homs, unde islamiștii au pierdut vaste teritorii in ultimele luni, transmit Reuters și AFP, preluand presa siriana oficiala. Trupele siriene au preluat…

- Un atentat sinucigas a avut loc vineri seara intr-o moschee siita din capitala afgana, Kabul, numarul celor ucisi in explozie fiind de cel putin 30, transmite Reuters, citand un responsabil din serviciile de securitate.Un atacator sinucigas a detonat bomba pe care o avea asupra sa, declansand…

- Fortele guvernamentale irakiene au preluat controlul, marti, asupra exploatarilor petroliere Bai Hasan si Avana, situate la nord-vest de orasul Kirkuk (250 de kilometri nord de Bagdad), resedinta administrativa a provinciei irakiene omonime, transmite Reuters, care citeaza surse irakiene din domeniul…

- Fortele de securitate ale kurzilor din Irak au afirmat ca Bagdadul va plati ''un pret greu'' pentru operatiunea sa impotriva orasului Kirkuk, aflat sub control kurd, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Peshmerga (combatantii kurzi) au acuzat de asemenea o factiune a unuia dintre cele doua principale…

- Forțele armate irakiene au preluat luni dimineața controlul asupra șoselelor și infrastructurii din zona orașului Kirkuk (circa 250 de kilometri nord de Bagdad), aflata pana acum sub kurzi, transmit AFP, Reuters și dpa. Într-un comunicat dat publicitații luni, Comandamentul comun…

- Trupele irakiene s-au pus in mișcare in noaptea de duminica spre luni pentru a recuceri o baza militara și campurile petrolifere deținute de trei ani de kurzi in provincia disputata Kirkuk, transmite AFP. "Forțele irakiene și unitațile de mobilizare populara avanseaza…

- Fortele guvernamentale siriene si aliatii lor au cucerit orasul Al-Mayadeen (est) de la gruparea Stat Islamic, relateaza sambata Reuters si AFP. Potrivit agentiei oficiale siriene de presa Sana, fortele...

- Un purtator de cuvant al fortelor armate din Iran l-a avertizat marti pe presedintele american Donald Trump sa nu ameninte republica islamica, afirmand ca fortele iraniene le-ar da Statelor Unite "noi lectii", relateaza Reuters.

- Miting de amploare la Barcelona, impotriva independenței Cataloniei Miting de amploare duminica la Barcelona, impotriva intentiei de declarare a independentei Cataloniei. Premierul Spaniei a anuntat ca s-ar putea folosi de Constitutie pentru a bloca separatistii. Manifestatii de amploare împotriva…

- O ofensiva finala asupra Statului Islamic din Raqqa din Siria ar urma sa inceapa in noaptea de duminica spre luni, au declarat reprezentantii Fortelor Democrate Siriene, sustinute de coalitia internationala condusa de Statele Unite, potrivit Reuters.

- Moscova ar fi planuit întreruperile care au afectat rețeaua de comunicații mobile a Letoniei înainte de exercițiul militar Zapad-2017 desfasurat în septembrie, afirma oficiali letoni și din NATO Rusia este suspectata ca ar fi blocat rețeaua de comunicații mobile de pe coasta…

- Abu Mohammad al-Julani, Comandantul-sef al grupului terorist Tahrir al-Sham - un grup format adupa prabusirea organizatiei Al-Nusra, a fost tinta lovitorilor aeriene ale Rusiei, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant rus, Igor Konashenkov. Julani "a suferit rani grave si este in stare…

- Fortele irakiene au lansat miercuri asaltul final pentru capturarea orasului Hawija, unul dintre cele doua arii aflate inca sub controlul Statului Islamic in irak, a anuntat armata tarii, potrivit Reuters.

- O lovitura a forțelor aeriene afgane a ucis duminica aproximativ 10 luptatori din forțele de securitate și a ranit alți noua in provincia Helmand din sudul Afganistanului, a anunțat un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei, citat de Reuters. Aviația a lovit o unitate a miliției…

- La doar cateva ore de la deschiderea secțiilor de votare din Catalonia, manifestanții pro și contra referendumului pentru independența Cataloniei s-au incaierat intre ei, dar și cu polițiștii in fața unei secții de votare din Barcelona.Fortele speciale ale politiei spaniole au inceput sa fie…

- Mii de oameni fluturând steaguri spaniole au demonstrat sâmbata, la Barcelona, în favoarea unitatii Spaniei si împotriva referendumului de independenta pe care autoritatile regionale din Catalonia intentioneaza sa-l organizeze duminica, transmite Reuters. Multimea…

