Stiri pe aceeasi tema

- Observațiile facute de președintele Donald Trump arata ca Statele Unite cred în rolul important al Armatei naționale libiene (LNA) în razboiul împotriva terorismului, a declarat purtatorul de cuvânt al LNA vineri pentru Sky News Arabia, citat de Reuters.Anterior, Casa Alba…

- Forțele Guvernului de uniune naționala (GNA) din Libia (recunoscut de comunitatea internationala) au anunțat duminica ca au doborât un avion de vânatoare aparținând Armatei naționale libiene (ANL) a mareșalului Khalifa Haftar, la sud de capitala Tripoli, relateaza AFP.„Forțele…

- Trupele maresalului Haftar, cu cartierul general in estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminica in partea sudica a capitalei Tripoli si avanseaza spre centru, in pofida armistitiului pentru evacuarea civililor solicitat de ONU.

- Statele Unite sunt "profund preocupate" de luptele din apropiere de Tripoli si lanseaza un apel la "incetarea imediata" a ofensivei lansate in directia capitalei libiene de maresalul Khalifa Haftar, a declarat duminica secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. "Am facut cunoscut clar ca…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters preluat…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters. Consiliul…

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.