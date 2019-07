Stiri pe aceeasi tema

- Naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti plecate din Libia este o "reamintire teribila" a riscurilor acestei traversari si pune in alerta UE sa se doteze cu capacitati de salvare in Marea Mediterana, a declarat vineri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Naufragiul…

- Aproximativ 150 de migranți sunt dați disparuți, joi, dupa ce nava pe care se aflau s-a scufundat in largul Libiei, a anunțat Organizația Internaționala pentru Migrație (OIM), citata de AFP.

- Autoritatile de la Valletta au interzis accesul unei nave umanitare germane cu migranti la bord, au anuntat duminica fortele armate ale Maltei. "Nu au permisiunea de a intra in apele teritoriale malteze", a declarat agentiei DPA un purtator de cuvant al armatei. Nava Alan Kurdi a organizatiei…

- Cel puțin 80 de migranți africani sunt considerați decedați dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a scufundat in largul Tunisiei, in timp ce incercau sa traverseze Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, au transmis reprezentanții Crucii Roșii, citați de Reuters, conform Mediafax.Citește…

- Exista temerea ca cel putin 80 de migranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat langa coasta Tunisiei, a anuntat joi, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro."Naufragiul…

- Aproximativ 20.000 de migranti africani aflati in drum spre Europa, in principal prin Libia, au fost salvati incepand din 2016 in desertul Nigerului, a anuntat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de France Presse, potrivit agerpres.ro."Din aprilie 2016, OIM a salvat…

- Peste 50 de municipalitati germane si-au declarat dorinta de a prelua migranti salvati din barci in Mediterana, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, citat de DPA potrivit Agerpres. Orasele si-au exprimat disponibilitatea in scris. Saptamana…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…