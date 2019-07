Libia: Atacuri în apropierea aeroportului din Tripoli, ONU îşi manifestă îngrijorarea Zborurile au trebuit sa fie suspendate luni, iar pasagerii au fost debarcati de urgenta pe aeroportul capitalei libiene Tripoli dupa caderea unor rachete in apropiere, ONU aratandu-se ingrijorata fata de 'frecventa in crestere' a acestor atacuri, care aproape ca ating avioanele civile, informeaza AFP.



Traficul a putut sa fie reluat marti, au declarat surse anonime de pe acest aeroport, singurul operational din Tripoli. Potrivit site-ului Flightradar, un zbor catre Jeddah (Arabia Saudita) a decolat in cursul diminetii.

Sursa articol: agerpres.ro

