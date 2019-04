Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a informat vineri ca presedintele american Donald Trump a discutat telefonic cu comandantul libian Khalifa Haftar despre „eforturile antiterorism in desfasurare” ale liderului care a demarat un asalt asupra capitalei Tripoli in opozitie fata de guvernul recunoscut international, scrie Reuters.

- Statele Unite au facut apel la incetarea imediata a operațiunilor militare in Libia, in contextul in care Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Secretarul de Stat , Mike Pompeo,…

- Confruntarile militare din apropierea capitalei Libiei, Tripoli, intre militiile loiale Guvernului de uniune nationala si grupul numit Armata Nationala Libiana, condusa de Khalifa Haftar, au continuat și in cursul zilei de sambata, potrivit BBC preluate de mediafax.Vezi și: Cum voteaza romanii…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…

- Rusia va ieși din tratatul Forțelor Nucleare Intermediare în șase luni, ca raspuns simetric la retragerea Statelor Unite, a declarat miercuri ministrul de externe Sergei Lavrov, citat de Interfax și Reuters.Anunțul lui Lavrov vine în condițiile în care Vladimir Putin a spus,…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…