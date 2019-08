Secretarul general al ONU Antonio Guterres a condamnat atacul cu masina capcana produs sambata in orasul Benghazi din estul Libiei in care si-au pierdut viata trei medici angajati ai Natiunilor Unite, informeaza dpa si Reuters. Antonio Guterres a condamnat acest atac "in termenii cei mai fermi", conform unei declaratii data publicitatii de purtatorul sau de cuvant Stephane Dujarric. Oficialul Natiunilor Unite nu a oferit detalii suplimentare despre atacul produs in fata unui mall si al unei banci din Benghazi, soldat si cu ranirea a trei persoane. "Secretarul general cheama toate partile sa respecte…