Libia: Aeroportul din Tripoli, redeschis doar pentru zborurile de noapte

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a condamnat atacul aerian de luni care a vizat singurul aeroportul Mitiga din Tripoli, singurul funcțional din capitala Libiei, și a facut apel la încetarea confruntarilor, scrie Mediafax, citând BBC.Zborurile de pe aeroportul Mitiga au fost suspendate…

- Statele Unite sunt "profund preocupate" de luptele din apropiere de Tripoli si lanseaza un apel la "încetarea imediata" a ofensivei lansate în directia capitalei libiene de maresalul Khalifa Haftar, a declarat duminica

- Situatia din Libia devine tot mai tensionata. Pe langa confruntarile militare au loc si dispute mediatice.Astfel, seful Guvernului de uniune nationala al Libiei, Fayez al-Sarraj, a tinut un discurs televizat, in care l-a acuzat de "tradare" pe maresalul Khalifa Haftar,

- Seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) din Libia, Fayez al-Sarraj, a promis sa raspunda cu „forta si fermitate” rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, pe care îl acuza ca l-a „tradat” lansând o ofensiva în directia capitalei Tripoli, ceea ce va duce…

- Mihai Pleșu, fiul lui Andrei Pleșu, a fost eliberat noaptea trecuta dupa ce judecatorii au decis cercetarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru trafic de droguri de mare risc.Sunt super fericit ca ajung sa mi vad familia. Sunt bucati realmente si vreau sa-mi vad copilul. E o…

- Confruntarile militare din apropierea capitalei Libiei, Tripoli, intre militiile loiale Guvernului de uniune nationala si grupul numit Armata Nationala Libiana, condusa de Khalifa Haftar, au continuat și in cursul zilei de sambata, potrivit BBC preluate de mediafax.Vezi și: Cum voteaza romanii…

- Combatanti loiali controversatului maresal Khalifa Haftar au fost respinsi, vineri, de la un baraj de securitate, situat la 27 de kilometri vest de Tripoli, potrivit unei surse in domeniul securitatii, relateaza AFP.

- O drona a perturbat marti traficul aerian pe aeroportul Newark (New Jersey), unul dintre cele trei mari aeroporturi new-yorkeze, a anuntat Agentia Federala a Aviatiei americane (FAA), relateaza miercuri AFP. "In jurul orei 17:00 (22:00 GMT), am primit doua informari despre zborurile care sosesc pe Newark,…