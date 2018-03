Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a delarat intr-un interviu pentru Radio Europa Libera ca „Uniunea Europeana sprijina ferm Moldova și pe cetațenii ei".

- Uniunea Europeana a facut apel vineri la o incetare imediata a focului si la deschiderea accesului pentru camioanele cu ajutoare umanitare, exprimandu-si in acelasi timp in termeni duri nemultumirea fata de bombardamentele din regiunea Ghouta Orientala din Siria, relateaza Reuters si dpa. "Uniunea…

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- Comunitatea internationala s-a angajat vineri, in cadrul unei conferinte la Bruxelles, sa ofere o donatie totala de 414 milioane de euro pentru forta militara a grupului G5 din Sahel, pentru a ajuta la lupta impotriva terorismului si pentru a aduce stabilitate in aceasta regiune volatila, relateaza…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene si-au exprimat joi ingrijorarea fata de ultimele evolutii din criza siriana si au transmis dorinta UE de a se implica intr-o noua runda de tratative de pace sub egida ONU, transmite AFP. ''Vom discuta despre sprijinul umanitar, dar…

- Deputatii europeni au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa. Initiative cetatenesti au aratat o anumita…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, considerandu-se ca, in acest fel, incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Romania si…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Zeci de imigranți ar fi murit in urma unui naufragiu in Libia, transmite Agenția ONU pentru Migrație. Numai trei oameni, din Pakistan, ar fi supraviețuit, transmite BBC. In ultimii ani, numarul naufragiilor in care imigranții și-au pierdut viața s-au inmulțit. Libia a devenit o ruta de tranzit preferata…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa aloce o suma suplimentara de 42,5 milioane de euro (52,9 milioane de dolari) pentru construirea unui stat palestinian 'democratic si responsabil', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, inainte de discutii privind procesul de…

- Numarul europarlamentarilor ar urma sa scada de la 751 la 705 dupa Brexit, diferenta de locuri fiind "puse deoparte" pentru viitoare liste electorale paneuropene, potrivit unei propuneri anuntate marti de forul de la Strasbourg, transmite dpa. Europarlamentarii britanici detin 73 de mandate…

- Luni, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, l-a asigurat pe presedintele palestinian Mahmoud Abbas ca Uniunea Europeana ii sprijina demersul de a face ca Ierusalimul de Est sa devina capitala unui stat palestiniana.

- Securitatea Europei este pusa in pericol de instabilitatea din Libia si de protejarea deficitara a granitei sale sudice, a declarat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu omologii sai din Uniunea Europeana, relateaza agentia MTI.

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Uniunea Europeana nu a facut suficiente progrese in ce privește reducerea expunerii cetațenilor la substanțe toxice, deși are aceasta obligație, considera eurodeputata Daciana Sarbu, care a punctat miercuri, in cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, necesitatea…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro. Discutiile…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Am telefonat omologului meu…

- Numarul migrantilor ajunsi pe mare in Europa in cursul lui 2017 a fost cu putin sub jumatate fata de cel inregistrat in anul precedent, a anuntat vineri, la Geneva, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Astfel, in 2017 au ajuns in Europa, prin traversarea…

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramane puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie inceputul sfarsitului pentru UE, relateaza France 24.

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, incepe miercuri o vizita de doua zile in Cuba pentru a ''reconfirma'' acordul incheiat intre Havana si Uniunea Europeana, in contracurent cu politica presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Inaltul Reprezentant…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenestiapos, intr-o reactie la numarul mare de victime in cadrul miscarii de contestare in desfasurare in Iran, invitand "toate partile interesate" sa se abtina de la "orice act de violenta", relateaza…

- Presa ultimilor ani a tot consemnat faptul ca Romania are o mare problema atunci cand vine vorba de exportul de animale vii. Au existat semnale ca animalele care iau calea strainatații sunt chinuite peste limita oricarei imaginații atat pe timpul transportului, dar și in țarile de destinație atunci…

- Cei 28 de sefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, reuniti joi si vineri pentru Consiliului European, au avut discutii aprinse pe tema cotelor obligatorii pentru relocarea refugiatilor, la doi ani dupa ce au agreat un plan comun de masuri in acest sens.

- ”Uniunea Europeana trebuie sa se bazeze pe incredere, nu pe jocuri politice partizane, iar țarile care se opun intrarii Romaniei in spațiul Schengen, refuzandu-ne astfel un drept deja caștigat, trebuie sa inceteze aceste jocuri și sa voteze in Consiliul European aderarea noastra la acest spațiul…

- Claudia Țapardel considera ca orice formula noua de redistribuire trebuie sa fie echitabila pentru toate statele membre și sa nu prejudicieze reprezentarea țarii noastre la urmatoarele alegeri europene din 2019. In calitate de membru in Comisia pentru Afaceri Constituționale, principalul for…

- Marea Britanie nu iși poate incalca angajamentele asumate pentru a se asigura ca negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexitul trec la faza urmatoare, cea referitoare la viitoarele relații comerciale intre Londra și blocul comunitar, a afirmat miercuri, la Strasbourg,

- Parlamentul European si-a declarat miercuri sprijinul pentru lansarea urmatoarei faze a negocierilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Parlamentul European si-a adoptat rezolutia privind Brexit-ul, in care noteaza ca au fost realizate progrese suficiente…

- Parlamentul European (PE) si-a exprimat miercuri sustinerea fata de lansarea viitoarei faze de negocieri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) cu privire la Brexit, relateaza AFP conform News.ro . ”Parlamentul European si-a adoptat rezolutia cu privire la Brexit in care a notat ca s-au realizat…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa si raportor alternativ pe raportul anual privind Politica de Securitate si Aparare Comuna (PSAC), a subliniat faptul ca apararea europeana comuna reprezinta cel mai ambitios proiect european actual. Declaratia…