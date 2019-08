”Libertinul meu preferat”, de Valerie Bowman | RECOMANDARE DE CARTE

Stiri pe aceeasi tema

- Aparent, viața amoroasa a Emmei Grant este de-a dreptul infloritoare. Cu un corp de invidiat și inflacarata din fire, ea aduce o pata de culoare in orice incapere, asemenea aranjamentelor florale pe care le realizeaza. Barbații roiesc in jurul ei, dar Emma este o romantica incurabila și tanjește dupa…

- De luni, 2 septembrie, la toate punctele de difuzare a presei, la prețul de 19,99 lei La apogeul Razboiului Rece, in cel mai periculos moment in care te-ai fi putut afla in Uniunea Sovietica, intr-o seara, in timp ce șeful stației CIA la Moscova iși umplea rezervorul cu benzina, un strain s-a apropiat…

- Cumpara cartea de la punctele de difuzare a presei, incepand de sambata, 17 august 2019, la 14,99 lei Presupus pirat și oaia neagra a unei familii instarite, Cade Cavendish este fericit in lumea lui de rebeliune, inșelaciuni și seducție. Nimeni ori nimic nu il poate determina sa devina un barbat responsabil…

- DE MIERCURI, 14 AUGUST, LA TOATE PUNCTELE DE DIFUZARE A PRESEI, LA 19,99 LEI Invataturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuti lideri spirituali ai secolului XX, rastoarna tiparele clasice de gandire, provocandu- ne la o permanenta punere sub semnul intrebarii a certitudinilor si la un proces de…

- Din 9 august, la toate punctele de difuzare a presei, la numai 24,99 lei Din dorința de a caștiga ușor niște bani, Jessica Farris se inscrie ca subiect al unui studiu psihologic despre etica și moralitate inițiat de doamna doctor Shields, psihiatru și profesor universitar. Ea crede ca tot ce trebuie…

- Invataturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuti lideri spirituali ai secolului XX, rastoarna tiparele clasice de gandire, provocandu-ne la o permanenta punere sub semnul intrebarii a certitudinilor si la un proces de constientizare de sine. Cartile din seria „OSHO“ prezinta viziunea acestuia privind…

- Brett Bohlinger pare sa aiba totul: slujba perfecta, un apartament spatios și un iubit extraordinar de chipeș. Una peste alta, o viata de vis. Pana cand mama ei iubita moare, lasand in testament o clauza importanta: pentru a-și primi moștenirea, Brett trebuie sa atinga mai intai telurile de pe lista…

- Un singur sarut al ei poate fi fatal. Layla, in varsta de 17 ani, și-ar dori sa fie o fata ca oricare alta – sa mearga la liceu și sa-și dea intalnire cu Zayne cel superb, de care e indragostita de cand se știe. Pe jumatate demon, pe jumatate gargui, Layla poate insa ucide printr-un singur sarut pe…