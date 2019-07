Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anuntat ca programul „Rabla Plus” a fost suplimentat, de luni, 15 iulie, cu 15 milioane lei, in conditiile in care tichetele pentru persoane fizice au fost epuizate, pentru prima data in istoria programului. “In premiera, in doar 4 luni de la lansare, bugetul programului Rabla…

- Adoptarea “amendamentului Roman” in noul Cod administrativ inseamna peste 20 de milioane de lei in plus la bugetul județului și a localitaților din Alba. Pentru prima data, in ultimii 30 de ani, redevențele raman in proporție de 80% la nivel local, 40% la bugetul județului și 40% la primarii, a transmis…

- Fosta gradinița de pe strada Eroilor din Blaj va fi transformata in creșa, prin lucrari de extindere, reabilitare și dotare. Proiectul are o valoare de aproape 2,8 milioane de lei, contractul fiind semnat marți, de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar și directorul ADR Centru, Simion…

- Compania Nationala de Aministrare a Infrastructurii Rutiere va realiza, in premiera nationala, un nod rutier intre un lot de autostrada finalizat si un drum comunal, pentru a facilita accesul pelerinilor la o manastire. Investitia se va derula pe lotul 4 al Autostrazii Sebes – Turda, in zona localitatii…

- Producatorul de pavele si borduri Elis Pavaje, controlat de familia Gota, estimeaza o crestere semnificativa a cifrei de afaceri in acest an, cu circa 10%, apropiindu-se de 200 milioane lei, pe fondul inaugurarii unei noi fabrici, a celui mai mare showroom de pavele si lansarea unor noi proiecte. ”Cresterea…

- Romania a cumparat in perioada 2017-2018 produse agricole din strainatate in valoare de 1,29 miliarde de euro și a vandut de 4,8 miliarde de euro. Astfel, s-a consemnat un excedent de 3,511 miliarde de euro in comerțul internațional de produse agricole, reiese din raspunsul prezentat de ministrul Agriculturii,…

- Circa 240 de milioane de euro sunt alocate de Guvernul Romaniei, cu sprijinul Partidului Social Democrat, județului Alba, pentru investiții. O parte sunt finalizate, iar celelalte sunt in faza de derulare sau in etapa de contractare. Vorbim inclusiv de investiții unice in județ, precum construirea primei…