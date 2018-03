Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat miercuri ca l-a propus pe Ionut Misa, fost ministru in Guvernul Tudose, in functia de presedinte al ANAF. Acesta a inaintat propunerea premierului Viorica Dancila. Ionut Misa a activat in cadrul Directiei Generale de Finante Publice (AFP) Constanta,…

- Romania a decis luni sa expulzeze un diplomat rus de la București, dupa ce Consiliul European a fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic potrivit careia Federația Rusa este responsabila de atacul de la Salisbury cu o arma chimica. Intr-o apariție publica la Varna, in Bulgaria, președintele Consiliului…

- Consiliul Uniunii Europene a stabilit ca dorește ca urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European sa aiba loc in perioada 23-26 mai 2019, potrivit unui comunicat al instituției. La 20 martie 2018, Consiliul a hotarat sa consulte Parlamentul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de stabilire…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Un milion de contribuabili ar trebui sa depuna ”Declaratia unica” privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la 15 iulie, a declarat duminica ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. “Declaratia unica” va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.…

- Majoritatea managerilor de top din companii spun ca marirea salariului minim pe economie afecteaza profitabilitatea, iar increderea ca 2018 va fi mai favorabil decat 2017 este la cote extrem de scazute, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Valoria. Decidenții companiilor sunt rezervați…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat, inca de joi seara, imediat dupa anunțul ministrului justiției Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Prin urmare, raportul in baza careia ministrul cere revocarea acesteia este inaccesibil opiniei publice. Ministrul…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, potrivit caruia Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – va fi sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Instanța a admis, luni, cererea companiei Tel Drum de intrare in insolvența. Asta, dupa ce, vineri, Tribunalul Bucuresti admisese solicitarea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Un numar de 30 de rectori de la universitati din intreaga tara isi exprima, intr-o scrisoare deschisa, sustinerea pentru nominalizarea rectorului Valentin Popa ca ministru al educatiei. Ei susțin ca Popa este “un cadru didactic si cercetator de prestigiu”. “Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie,…

- O politista de origine romana a ajuns vedeta tabloidelor din Marea Britanie. Acum e in centrul unui scandal imens dupa ce a avut mai multe derapaje la locul de munca. A fost descrisa ca o politista agresiva si nepoliticoasa si chiar sanctionata disciplinar. Asa titreaza Daily Mail cazul, precizand ca…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Avocata fostului europarlamentar Adrian Severin a declarat, luni, la instanța care a decis eliberarea sa condiționata, ca acesta a ținut in penitenciar cursuri de „analfabetizare” cu deținuții! In documentele depuse la instanța, Adrian Severin susține ca intrunește condițiile cerute de lege, respectiv…

- Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va “improspata”, iar structura guvernamentala ramane aceeasi. “In primul rand, structura guvernamentala ramane aceeasi, este una eficienta, nu avem acum timp pentru o analiza fulger, este mai important…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Dan Radu Rusanu, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat in dosarul “ASF-Carpatica” și ca il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …

- Eurodeputata PSD Viorica Dancila – liderilor europarlamentarilor PSD – s-a delimitat, sambata, de declarațiile premierului Mihai Tudose vizavi de relația cu Budapesta. “Statul unitar roman este un principiu constitutional nenegociabil, insa nu avem nevoie de formulari nefericite pentru a puncta acest…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a solicitat, in perioada 20 noiembrie – 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor companiei, fiind realizata ulterior o scadere a acestora cu aproximativ 12,7 milioane…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…