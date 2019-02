Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor precizeaza ca nu a eliberat niciun document care sa-i dea dreptul sa practice medicina in Romania falsului medic care, conform Libertatea, a operat in mai multe clinici din tara. De asemenea Colegiul Medicilor din Ronania sustine demersul filialei Bucuresti de sesizare a organelor…

- Timp de un an, un italian cu opt clase condamnat la inchisoare cu suspendare in Italia dupa mai mulți ani in care a mințit ca este medic profitand ca avea același nume de familie cu al unui cardiolog, a reușit sa opereze in mai multe clinici din București, inclusiv la Spitalul Monza.

- Un italian fara studii de specialitate, șarlatan dovedit in Italia, a reușit sa devina medic estetician la cinci clinci din București. Matthew Mode (Matteo Politi - numele real) fuee condamnat in Italia la un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare.Barbatul a fost descoperit…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca un fals chirurg italian a fost depistat in Romania, barbatul operand in mai multe clinici private fara a avea insa dreptul de libera practica, ci doar o parafa.

- Matthew Mode, sau Matteo Politi, pe numele sau real, este barbatul care a provocat valuri de controverse, dupa ce s-a aflat ca realiza operații estetice, chiar daca avea doar opt clase absolvite.

- Un italian fara studii de specialitate s-a dat drept medic in Romania si chiar a convins o clinica privata sa-l lase sa intre in sala de operatie. Barbatul cu doar 8 clase absolvite a primit in Italia o condamnare de un an si jumatate cu suspendare, pentru o infracțiune asemanatoare, informeaza Digi24.Barbatul…

- Din martie 2018, Matthew Mode incepe sa opereze in Bucuresti, in nu mai putin de patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group si Monza. Cartea sa de vizita este impresionanta. A studiat in SUA si a lucrat in Marea Britanie, Spania, Italia si, acum, in Romania. CV-ul barbatului de 38 de ani…

- In ultimii ani, datele din statisticile europene au aratat ca numarul de medici din Romania este relativ scazut comparativ cu mediile din celelalte state ale Uniunii Europene, iar Colegiul Medicilor a tot atenționat ca exista un exod al medicilor romani, care aleg sa munceasca in clinici din strainatate.…