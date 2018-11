Stiri pe aceeasi tema

- Traficul va fi restricționat, marți, in centrul Capitalei, intrucat are loc un marș comemorativ in amintirea celor 64 de persoane care și-au pierdut viețile in urma incendiului din clubul Colectiv, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul va fi restricționat, marți, in centrul Capitalei, pentru un mars comemorativ in amintirea victimelor de la Colectiv, denumit „Marsul Chitarelor”, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Asociația Colectiv GTG 3010 organizeaza, marți, o campanie denumita „Marșul Chitarelor”. Astfel, intre orele…

- Autospeciala SRI aflata in misiune a fost implicata intr-un accident in București. Conform informațiilor furnizate de Mediafax, o autospeciala SRI a fost implicata intr-un accident rutier pe Soseaua Straulesti din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei…

- Aproximativ 1.500 de credinciosi sunt asteptati duminica la procesiunea religioasa organizata de Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, a carui relicva va fi purtata pe strazile din centrul Capitalei. Brigada Rutiera a impus si…

- Traficul va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala, sambata si duminica, din cauza a trei evenimente ce au loc in acest sfarsit de saptamana, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca, duminica, de la ora 16.00, pe Arena Nationala, in al patrulea meci din Liga Natiunilor. Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca au fost impuse restrictii de circulatie in zona stadionului.

- Un accident cumplit a avut loc in urma cu puțin timp, in București, unde o femeie de 70 de ani a fost lovita de o mașina și proiectata intr-un autobuz care era oprit in statie, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restricționat joi, intre orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitașei cu ocazia redeschiderii fantanilor din Piața Unirii, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul…