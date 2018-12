Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca acorda angajatorilor care incheie contracte de ucenicie un sprijin financiar in cuantum de 2.250 lei/luna pentru fiecare contract incheiat, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat remis, miercuri, suma lunara se acorda la cererea angajatorului,…

- Daca, la nivel propagandistic, economia duduie in toata țara, in teren, conform cifrelor oficiale, lucrurile stau altfel, acest aspect fiind intalnit și in județul Hunedoara. Astfel, specialiștii de la Direcția Județeana de Statistica Hunedoara au facut publice ultimele date centralizate culese din…

- Aceasta politica, care ar fi bugetata de Roma cu 9 miliarde de euro anual, este parte a unui pariu al guvernului, prin care se doreste o crestere accentuata a cheltuielilor de stat care sa readuca la viata economia aflata in dificultate dupa un deceniu economic slab. Propunerea a fost numita de fostul…

- Comisia Europeana a constatat ca producatorul de energie Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" (CE Hunedoara) a primit din partea Romaniei un ajutor de stat incompatibil, in valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru imprumuturi finantate din fonduri publice, si in consecinta a decis…

- Banii se acorda din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru solicitantii care au accesat aceasta forma de ajutor in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale.De asemenea,…

- Baimarenii care au venituri mici si se incalzesc pe perioada rece cu lemne sau gaze naturale pot sa-si depuna deja dosarele pentru ajutorul la incalzire la Directia de Asistenta Sociala (DAS) de pe strada Dacia nr. 1 din Baia Mare. Solicitarile care sunt aprobate vor intra in vigoare cu data de 1 noiembrie…

- Maramuresenii care au venituri mici si se incalzesc pe perioada rece cu lemne sau gaze naturale pot sa-si depuna dosarele pentru ajutorul la incalzire incepand cu data de 15 octombrie 2018 la Directia de Asistenta Sociala (DAS) de pe strada Dacia nr. 1 din Baia Mare. Solicitarile care sunt aprobate…