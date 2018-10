Reducerea varstei de pensionare la persoanele cu handicap Ionel Sfarcea, din Arad, dar și alți cititori, ne intreaba care sunt alocațiile de ingrijire a persoanelor cu handicap, la care au dreptul asistenții personali și cine trebuie sa asigure plata lunara a acestor bani. RASPUNS: Potrivit Or donantei de Urgenta a Guvernului nr. 69/2018 , publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018, pentru fiecare adult cu handicap, aflat in ingrijirea și protecția asistentului personal profesionist, se acorda o alocație lunara de ingrijire reprezentand cheltuieli lunare de locuit, hrana și echipament,…