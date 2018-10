Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", deputatul democrat Nae-Simion Pleșca relateaza ca Partidul Democrat din Moldova va face și in viitorul Parlament o coaliție pro-europeana, așa cum a procedat și in urma scrutinelor anterioare.

- Programul Drumuri Bune pentru Moldova va continua, in 2019, prin reparația și construcția a circa 2600 kilometri de drum in toate raioanele țarii. Partidul Democrat din Moldova a cerut astazi colegilor din Guvern sa inceapa pregatirile pentru aceasta noua etapa.

- Partidul Democrat din Moldova, initiind inca o suspendare temporara din functie a presedintelui tarii, Igor Dodon, ales legitim, a comis un alt act de uzurpare a puterii de stat, se mentioneaza intr-o declaratie de presa emisa de Partidul Socialistilor. PSRM acuza PDM ca a organizat o provocare pentru…

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu considera ca Partidul Democrat din Moldova pregateste opinia publica pentru o posibila coalitie cu Partidul Socialistilor si Partidul Sor in viitorul Parlament. De asemenea, nu este exclusa varianta de a forma un bloc electoral sub un brand electoral…

- Noi remanieri la Guvern vor fi discutate azi in cadrul sedintei saptamanale a Partidul Democrat din Moldova. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat saptamana trecuta, dupa intrunirea Consiliului Politic National al formatiunii, ca vor fi operate modificari in componenta

- Liderul PAS, Maia Sandu, și vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, critica dur decizia guvernarii de a reduce impozitului pe venit de la 18 la 12 la suta, a plaților fața de bugetul asigurarilor sociale de la 23 la 18 la suta pentru angajatorii din domeniul corporativ. În declarațiile…

- Astazi, in cadrul unui briefing de presa susținut de Partidul Democrat din Moldova, premierul Pavel Filip a vorbit despre Programul Prima Casa 3. "Programul Prima Casa 3, așa cum a fost și Prima Casa 2, ține doar de o extindere a progrmului național Prima Casa.

- Partidul Democrat din Moldova a fost acceptat oficial in grupul social-democraților din cadrul Adunarii Parlamentare a OSCE. Anuntul a fost facut ieri de deputatul, Sergiu Sirbu, pe pagina sa de Facebook.