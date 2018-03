Stiri pe aceeasi tema

- Wall Street a deschis in scadere, indicele Dow Jones coborand cu 700 de puncte dupa ce președintele Trump a anunțat taxe pentru produse in valoare de 50 de miliarde de dolari importate din China. Dow Jones a scazut cu peste 730 de puncte, sau cu 2,9%, pana la 23.959,10, coborand sub 24.000, pentru prima…

- Daniela Ungurașu, romanca moarta in Italia, a stat trei luni la morga, in orașul Cagliari. In tot acest timp, autoritațile romane nu au reușit sa identifice nicio ruda a femeii in țara, nici macar de gradul patru. Romanca, in varsta de 44 de ani din Moinești, a plecat sa lucreze in Italia ca asistenta…

- Prima vizita a premierului Dancila in țara; Aleșii s-au plans de funcționarii de rangul doi sau trei din ministere, care pun ”talpa” proiectelor importante pentru comunitate. Senatorul PSD Adrian Tutuianu, le-a prezentat premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu realitatea din județ…

- Carmen Dan despre barbatul surdo-mut amendat pentru lozinci. Ministrul de Interne a declarat, joi, ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul barbatului surdo-mut care a fost amendat pentru scandari la un miting in București. Ministrul Carmen Dan a menționat ca așteapta verificarile interne,…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- #salvatipipera . Directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a vorbit la interviurile Libertatea LIVE despre cum poate schimba societatea civila viața unui oraș, dar și despre cum pot asociațiile de profil sa preia mesajul cetațenilor și sa-l transpuna pe agenda publica a unei…

- Guvernul a decis astazi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitații companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publica. Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurenței intre…

- Clientii unui magazin Kaufland din Curtea de Arges au avut parte de o surpriza neplacuta la inceputul acestei saptamani, dupa ce in vitrina frigorifica au observat cum misuna un soarece printre bucatile de carne. Autoritatile s-au autosesizat dupa articolele din presa.

- Insulele Marshall vor emite anul acesta propria moneda virtuala, intitulata „The Sovereign” („Suveranul”), care va circula pe piata alaturi de dolarul american, transmite Mediafax . Miscarea este vazuta de reprezentantii statului ca o modalitate de a sustine bugetul local si nevoile pe termen lung…

- Un barbat urmarit internațional de autoritațile judiciare din Ungaria, pentru comiterea infracțiunii de trafic de migranți, a fost depistat de polițiștii din Vaslui. In ziua de 28 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui și polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești…

- Ninsoarea a facut victime la intrarea în orașul Curtea de Argeș. Un taxi în care se aflau doi tineri, șoferul și o fata, s-a rasturnat într-un șant de pe marginea Drumului Național 7C.

- Se incearca iar modernizarea singurului spargator de gheata al Romaniei Spargatorul de gheata Perseus Foto: rador.ro/2017/01/08/perseus-cel-mai-mare-spargator-de-gheata-romanesc-intervine-pe-segmentul-brailean-al-dunarii. Autoritatile fac în aceasta…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania, informeaza economica.net. In ceea ce priveste ...

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump…

- Guvernul mexican a emis vineri o alerta in sapte state pentru furtul, din centrul tarii, a unei surse radioactive care poate fi periculoasa pentru sanatatea umana daca este extrasa din recipientul sau, transmite EFE. Intr-un comunicat, Protectia Civila a precizat ca un densimetru nuclear…

- O eleva din Curtea de Arges i a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj presedintelui Romaniei prin care ii spune acestuia ca dupa terminarea studiilor va pleca din tara. In scurt timp de la postarea pe internet mesajul adolescentei a devenit viral fiind distribuit de peste o suta de persoane. Buna…

- SSC Farul Constanta a facut spectacol in ultima partida amicala inaintea plecarii in cantonament la Curtea de Arges (13-23 februarie). Jucatorii pregatiti de Petre Grigoras au reusit sa o invinga, miercuri, pe CS Navodari, scor 5-1 (2-0), prin golurile reusite de Claudiu Dragu (min. 31 si 41), Alin…

- Platforma Romania 100 atrage atenția asupra faptului ca lipsa de fonduri din sistemul de educație va duce la incalcarea dreptului constituțional la educație al copiilor. Autoritațile locale nu au prevazuți banii pentru salariile profesorilor pentru ultimele trei luni ale anului iar inspectoratele școlare…

- Producție record in 2017 pentru cel mai mare parc eolian de pe uscat – Parcul CEZ! Productia eoliena realizata de parcul eolian CEZ in luna decembrie ar fi putut asigura energia verde pentru orasele Filiasi, Dabuleni, Calafat, Campulung si Curtea de Arges, adica peste 46 000 de case, timp de un an de…

- De-a lungul timpului oamenii legii au tot vorbit despre diferitele metode la care pot apela diferite persoane pentru a face rost de bani. Una dintre metode era metoda „Accidentul”. Mai precis, cineva suna si spune ca o rudap ar fi suferit un accident grav si ca are nevoie de o suma de bani pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, marti, referitor la amanarea proiectului de lege privind Statutul Casei Regale, ca aceasta amanare tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin lege a unei institutii numita Casa Regala. Intrebat de ce a fost amanat din nou, la comisii,…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Masura…

- Ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea si ale Reginei-mama Elena vor fi mutate in primavara in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Petrele tombale sunt deja gata. Tot la Curtea de Arges vor fi aduse osemintele principelui Mircea, ultimul copil al Regelui Ferdinand…

- Ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea și ale Reginei-mama Elena vor fi mutate in primavara in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges. Petrele tombale sunt deja gata. Tot la Curtea de Arges vor fi aduse osemintele principelui Mircea, ultimul copil al Regelui Ferdinand…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- In ședința sa din 10 ianuarie, Guvernul a aprobat o Hotarare de Guvern care sa vina in sprijinul crescatorilor de porci din rasele tradiționale Mangalița și Bazna. Odinioara foarte raspandiți, la ora actuala porcii din aceste rase au devenit o raritate, deși carnea lor se remarca prin calitați nutritive…

- Circa doua sute de localnici au participat la slujba de pomenire a Regelui Mihai I. Printre cei prezenți au fost și angajații familiei regale de la castelul Savarșin. Slujba a fost oficiata de catre preotul paroh din comuna Savarșin județul Arad, Calin Madaluta. Pentru ca Regele Mihai I este considerat…

- Familia Regala s-a reunit, sambata, la Necropola Regala de la Curtea de Arges, la 40 de zile de la funeraliile Regelui Mihai I. Acolo a ajuns si fostul Principe Nicolae, cu sotia lui, cel care nu a fost lasat sa urce in trenul care l-a dus pe Rege catre locul de veci. A

- Familia Regala s-a reunit astazi la Necropola Regala de la Curtea de Arges, la 40 de zile de la funeraliile Regelui Mihai I. Acolo a ajuns si fostul Principe Nicolae, cu sotia lui, cel care nu a fost lasat sa urce in trenul care l-a dus pe Rege catre locul deveci.A

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Semne de impacare in Casa Regala a Romaniei, intre Majestatea Sa Margareta si fostul principe Nicolae, la 40 de zile de la moartea Regelui Mihai. Custodele Coroanei l-a sarutat pe obraz pe Nicolae, chiar inainte de slujba de pomenire oficiata la Curtea de Arges.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Familia Regala au luat parte, sambata, la parastasul de 40 de zile de la moartea Regelui Mihai I, la Curtea de Arges. La eveniment a participat si Nicolae Medforth-Mills si sotia sa. Duminica ia sfarsit perioada de mare doliu a Familiei Regale.

- Principesa Margareta și Nicolae au lasat deoparte conflictul care i-a macinat in ultima vreme, in ziua in care la Curtea de Argeș a avut loc parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai . Fostul principe Nicolae a fost prezent la parastasul Regelui Mihai, fiind insoțit de soția sa, Alina Maria Binder.…

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Președintele PNL Argeș, Adrian Mițescu a aratat, in prima conferința de presa din acest an a partidului, hotararea Consilului Local Pitești din aprilie 2017 in care se stipula ca taxele și impozitele piteștenilor nu vor fi modificate. In ciuda acesteia, in decembrie, in ultima ședința a Legislativului…

- In Franta, parintii care posteaza imagini cu copiii lor pe Facebook risca inchisoarea daca nu respecta anumite reguli impuse de Guvernul din Hexagon. Autoritatile au decis ca parintii care urca pe retelele de socializare fotografii cu minori sunt vinovati de incalcarea dreptului copilului la viata privata.…

- Adrian Gidea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, a anuntat astazi ca vor fi realizate in acest an noi locuinte ANL in judetul Arges. Vor fi construite 27 de locuinte in municipiul Curtea ...

- Familia Regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie 2018, la ora 12, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele veșnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, slujba va fi oficiata ...

- Se fac pregatiri pentru parastasul de 40 de zile de la plecarea din aceasta lume a Regelui Mihai, o comemorare cu o importanta aparte in randul credinciosilor ortodocsi. Slujba va avea loc la Curtea de Arges, unde odihneste intru vecie fostul suveran, care a parasit aceasta lume in ultima luna a anului…

- Bomba inceputului de an! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu sustine ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu se afla in sicriul care a fost adus in Romania si ingropat cu fast la Curtea de Arges.

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…

- Directorulul Casei Regale, Ion Tuca, și generalul Gelaledin Nezir au anunțat ca vor sa lanseze un album cu cele mai impresionante 96 de fotografii de la funeraliile Regelui Mihai, persoanele care au facut o poza in perioada 5-16 decembrie fiind invitate sa se inscrie in acest proiect. „Proiectul trebuie…

- „Proiectul trebuie gandit, de la bun inceput, ca un proiect colectiv, deci nu exista un autor sau o persoana care sa poata sa duca acest proiect singur. Fotografiile vor fi selectate de o comisie care va avea specialisti, dar si fotografii oficiali ai Casei Regale ar putea face parte din…