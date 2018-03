Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass. Declaratiile lui Putin a fost facuta dupa o intrevedere…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca "ancora" pentru transportul ilegal de migranti catre Europa de vest, consemneaza portalul de stiri despre migratie infomigrants.net, publicatia germana Welt si site-ul ungar hirado.hu, scrie…

- Treisprezece picturi mai putin cunoscute ale cunoscutului pictor modernist Gustav Klimt, destinate sa impodobeasca arcadele Muzeului de Istorie a Artei din capitala Austriei, vor putea fi de acum admirate de aproape de catre public, informeaza AFP. Deschis in 1891 din dorinta imparatului Franz Joseph,…

- Una dintre marile vedete a faimosului bal de la Viena a fost soprana Valentina Nafornita, din Republica Moldova. Concertul, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din Europa, a marcat inceputul stagiunii operei din capitala Austriei.

- Portofoliul Finantelor in urmatorul Guvern german este promis social democratilor, o ruptura de era conservatorului Wolfgang Schaeuble, campion al ortodoxiei bugetare atat in tara sa cat si in Europa, transmite AFP.Renuntarea la portofoliul Finantelor, care in ultimii opt ani a fost varful…

- Angela Merkel și partidul sau creștin-democrat au ajuns la un acord cu social-democrații pentru formarea unui nou guvern de coaliție, dupa negocieri care au durat peste 4 luni, noteaza Deutsche Welle.

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei.…

- Angela Merkel spera sa poata anunta duminica, luni sau marti formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, scrie News.ro, citand Le Point. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU…

- Au revenit ninsorile si viscolul in mai multe tari europene. In nordul Spaniei e cod rosu de vreme rea, iar autoritatile au introdus restrictii de circulatie. In regiuni din centrul Austriei si Suediei furtunile de zapada au provocat haos in trafic.

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a ajuns miercuri la Viena pentru a-și incepe intalnirea de doua zile cu oficialii austrieci. Totul s-a desfașurat in cel mai mare secret. Inaltul demnitar din Ungaria s-a intalnit cu cancelarul Sebastian Kurz si cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache.

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Verestoy Attila, senator UDMR, a incetat din viata marti, la varsta de 63 de ani. El suferea de cancer si se afla la o clinica din Viena, pentru tratament. Politicianul era casatorit, avea un copil si doi nepoti. Conform revistei Capital, in 2017 Verestoy Attila avea o avere declarata de aproximativ…

- Social-democratii germani au votat duminica pentru începerea de negocieri formale cu conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru formarea unui guvern comun, relateaza DPA, AFP si Reuters. Sute de delegati ai partidului s-au reunit într-un congres special la Bonn pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Expertii acestui institut se asteapta ca numarul total de oameni care traiesc pe Terra sa fie de 7.591.541.000 la 1 ianuarie 2018.Pe parcursul acestui an, numarul oamenilor de pe planeta noastra a crescut cu 83 de milioane, o cifra similara cu populatia Germaniei.Potrivit statisticienilor,…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz. Sebastian…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- In programul noului guvern austriac al carui premier este Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, se regaseste un angajament al Vienei privind aderarea Turciei la Uniunea Europeana: Viena nu va permite acest lucru. De asemenea, in program se precizeaza ca vor fi cautati aliati pentru ca negocierile…

- Memorialul dedicat celor 10.000 de evrei din Viena care au fost ucisi in tabara de concentrare Trostinet de langa Minsk reprezinta 'angajamentul clar fata de responsabilitatea si complicitatea istorica a Austriei' la Holocaust, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz.Liderul conservator…

- Austria intentioneaza sa construiasca un memorial la un fost lagar de concentrare nazist din apropierea capitalei Belarusului, a anuntat marti noul guvern de la Viena, dupa ce Israelul a anuntat ca va limita contactele diplomatice cu cabinetul austriac, la care participa si extrema dreapta, relateaza…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- In weekend, noul cancelar, Sebastian Kurz din Partidul Austriecilor, a ajuns la o intelegere cu Partidul Libertatii, o formatiune politica nationalista fondata dupa al doilea razboi mondial de catre fosti membri ai partidului nazist. Partidul Libertatii este in prezent condus de Christian Strache.…

- Noul guvern austriac format de dreapta si extrema dreapta a depus juramantul luni, contestat la Viena de cateva mii de manifestanti, dar fara a provoca emotie in randul partenerilor europeni ai Austriei, care s-a angajat sa mentina un curs pro-european, scrie AFP.

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…

- O explozie survenita marti dimineata la un terminal de gaz din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat marti ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, afectat de explozia…

- O explozie survenita marti dimineata la terminalul de gaze din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 8:45 (7:45 GMT) si a fost urmata de un incendiu. Compania Gas…

- Un mort si zeci de raniti in urma unei explozii, care a avut loc la principala conducta de gaze a Austriei, in estul Vienei. Explozia a fost urmata de un incendiu. Acesta este principalul centru de distributie pentru gazele naturale livrate de Rusia si Norvegia in Austria si de acolo mai departe catre…

- Doua femei realese in conducerea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania la congresul formațiunii, desfașurat sambata și duminica la Hanovra, au atacat-o pe cancelarul Angela Merkel, spunand ca sfarșitul guvernarii sale este aproape, informeaza dpa. Beatrix von Storch,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- In 4 decembrie, Tillerson se va afla la Bruxelles, unde se va intalni cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg si va participa la reuniunrea ministrilor de Externe din statele NATO, in 5 - 6 decembrie.La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu…