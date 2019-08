Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri șocante apar in spațiul public la mai bine de o saptamana de la momentul rapirii Alexandrei Macesanu! Surse apropiate anchetei in cazul crimelor din Caracal sustin ca actiunile de cautare a Alexandrei ar fi fost coordonate de clanuri de interlopi. Dupa ce fata a sunat la 112 și a reclamat…

- In timp ce Alexandra Maceșanu cerea cu disperare sa fie salvata de autoritațile romane, surse apropiate anchetei susțin ca acțiunea de cautare a adolescentei disparute din Caracal ar fi fost coordonata de clanuri de interlopi.

- Dezvaluiri șocante apar într-o ancheta Libertatea: Cautarea Alexandrei a fost coordonata de clanuri de interlopi care i-au trimis pe polițiști la adrese greșite. Șefii poliției au dat ponturi secrete și importante din ancheta tocmai clanurilor de interlopi.

- Alexandra a sunat la statul roman și i-a raspuns statul paralel, o combinație letala de grupari mafiote, afaceriști cu bani publici, oameni ai legii umili și limuzine Rolls-Royce de 400.000 de euro care strabat strazi de o saracie unde ”ia-ma nene” te costa viața. Comisarul șef Nicolae Alexe, numarul…

- Stenogramele cu discuțiile pe care Alexandra le-a purtat cu operatorii 112 au starnit furie și revolta. Fata care a sunat cerand ajutor autoritaților a primit doar dispreț și lipsa totala de implicare. Presupusa moarte a Alexandrei, ucisa de criminalul din Caracal lasa numeroase semne de intrebare.…

- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…

- Scene extrem de violente s-au derulat vineri seara in Capitala. Doua tabere s-au incaierat pe o strada și a fost nevoie de intervenția polițiștilor și a jandarmilor, potrivit protv.ro.In bataia generala s-au folosit sabii și bate, iar atacatorii nu s-au sfiit sa loveasca fara mila un om prabușit…